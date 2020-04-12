«Барыс» определился с кандидатами на пост главного тренера после Скабелки
Казахстанский «Барыс» рассматривает семерых кандидатов на должность главного тренера после ухода Андрея Скабелки, сообщают РИА Новости.
Казахстанский «Барыс» рассматривает семерых кандидатов на должность главного тренера после ухода Андрея Скабелки, сообщают РИА Новости.
Белорус отказался продлевать контракт, который заканчивается 30 апреля. Под руководством Скабелки клуб дважды выигрывал дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина.
«По информации РИА Новости, в
Ранее сообщалось, что Скабелка продолжит карьеру в «Локомотиве», за который выступал в качестве хоккеиста.