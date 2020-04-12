«Барыс» определился с кандидатами на пост главного тренера после Скабелки

«По информации РИА Новости, в шорт-лист “Барыса” входит семь специалистов — два с казахстанским паспортом, один иностранец и четыре тренера из России, включая даже такой неожиданный вариант, как возглавляющий клуб ВХЛ “Звезда” Владимир Чебатуркин. Российские СМИ называли одним из кандидатов Андрея Назарова, уже работавшего в “Барысе” ранее, но, по данным агентства, его в Нур-Султане не рассматривают», — говорится в сообщении.