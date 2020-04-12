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18:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» определился с кандидатами на пост главного тренера после Скабелки

Казахстанский «Барыс» рассматривает семерых кандидатов на должность главного тренера после ухода Андрея Скабелки, сообщают РИА Новости.

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Белорус отказался продлевать контракт, который заканчивается 30 апреля. Под руководством Скабелки клуб дважды выигрывал дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина.

«По информации РИА Новости, в шорт-лист “Барыса” входит семь специалистов — два с казахстанским паспортом, один иностранец и четыре тренера из России, включая даже такой неожиданный вариант, как возглавляющий клуб ВХЛ “Звезда” Владимир Чебатуркин. Российские СМИ называли одним из кандидатов Андрея Назарова, уже работавшего в “Барысе” ранее, но, по данным агентства, его в Нур-Султане не рассматривают», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Скабелка продолжит карьеру в «Локомотиве», за который выступал в качестве хоккеиста.

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