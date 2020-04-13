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11:02 (мск), источник: ТАСС

Агент Скабелки: Клуб КХЛ «Локомотив» является приоритетным вариантом для тренера

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Приоритетным вариантом для белорусского тренера Андрея Скабелки является ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив». Об этом ТАСС рассказал агент 49-летнего специалиста Шуми Бабаев.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее руководство «Барыса» объявило о том, что не достигло договоренности о продлении контракта со Скабелкой и начинает поиски нового главного тренера. Позднее Бабаев сообщил ТАСС, что его клиент не получил желаемых условий и не хотел совмещать работу в сборной Казахстана и «Барысе».

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«У нас основная цель и приоритет — Ярославль. Но говорить о том, что подписан контракт и достигнуты все договоренности, преждевременно», — сказал Бабаев.

Белорусский специалист возглавлял «Барыс» с 2018 года и дважды выводил команду в четвертьфинал Кубка Гагарина (лучший результат команды в истории).

«Локомотив» в настоящее время возглавляет канадец Майк Пелино. Под его руководством команда заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона. В первом раунде плей-офф ярославцы уступили «Йокериту» со счетом в серии 2−4. Сезон КХЛ не был доигран из-за коронавируса.

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