Агент Скабелки: Клуб КХЛ «Локомотив» является приоритетным вариантом для тренера

Ранее руководство «Барыса» объявило о том, что не достигло договоренности о продлении контракта со Скабелкой и начинает поиски нового главного тренера. Позднее Бабаев сообщил ТАСС, что его клиент не получил желаемых условий и не хотел совмещать работу в сборной Казахстана и «Барысе».
«У нас основная цель и приоритет — Ярославль. Но говорить о том, что подписан контракт и достигнуты все договоренности, преждевременно», — сказал Бабаев.
Белорусский специалист возглавлял «Барыс» с 2018 года и дважды выводил команду в четвертьфинал Кубка Гагарина (лучший результат команды в истории).
«Локомотив» в настоящее время возглавляет канадец Майк Пелино. Под его руководством команда заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона. В первом раунде плей-офф ярославцы уступили «Йокериту» со счетом в серии 2−4. Сезон КХЛ не был доигран из-за коронавируса.