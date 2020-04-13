Агент Скабелки: Клуб КХЛ «Локомотив» является приоритетным вариантом для тренера

Источник: РИА "Новости"

Ранее руководство «Барыса» объявило о том, что не достигло договоренности о продлении контракта со Скабелкой и начинает поиски нового главного тренера. Позднее Бабаев сообщил ТАСС, что его клиент не получил желаемых условий и не хотел совмещать работу в сборной Казахстана и «Барысе».

Читайте также «Барыс» определился с кандидатами на пост главного тренера после Скабелки

«У нас основная цель и приоритет — Ярославль. Но говорить о том, что подписан контракт и достигнуты все договоренности, преждевременно», — сказал Бабаев.

Белорусский специалист возглавлял «Барыс» с 2018 года и дважды выводил команду в четвертьфинал Кубка Гагарина (лучший результат команды в истории).