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15:28 (мск), источник: Vesti.kz

Семь кандидатов вместо Скабелки. Кто станет главным тренером «Барыса» в новом сезоне КХЛ

Казахстанский «Барыс» определился с кандидатами на замену белоруса Андрея Скабелки. В расширенный список входят семь тренеров. Возможно, что у руля столичной команды дебютирует специалист из Канады. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В обсуждаемый список вошли два казахстанца, четыре россиянина и специалист с неизвестным гражданством. Требования будут высокими — нужно повторить или превзойти достижение Скабелки. Есть два варианта дальнейшего развития событий.

Реальный вариант

Казахстанские тренеры

1. Евгений Корешков
2. Юрий Михайлис.

Корешков уже работал с «Барысом», но его новый заход должен стать более продуктивным. Последние два сезона он входил в тренерский штаб московского ЦСКА.

Михайлис самостоятельно с «Барысом» не работал, но в первой половине 2018 года был ассистентом. В системе клуба он уже долгие годы, имеет опыт в сборной Казахстана.

Российские тренеры

1. Владимир Крикунов
2. Владимир Чебатуркин
3. Андрей Мартемьянов
4. Другой специалист.

Группа специалистов, которые как известны, так и квалифицированы. Приезд в Казахстан для каждого тренера будет вызовом. Возможно, что кто-то из них примет его.

Иностранный тренер

1. Леонид Тамбиев (Латвия).

«Сарырка» с ним выигрывала ВХЛ. В марте Тамбиев возглавил «Адмирал», но вскоре клуб объявил об уходе из лиги на сезон по финансовым причинам. Латвиец ищет варианты в КХЛ — его рассматривает рижское «Динамо», в системе которого он начинал карьеру.

Менее реалистичный вариант.

Казахстанские тренеры

1. Алексей Трощинский (глава скаутской службы ЦСКА)
2. Кто-то еще из бывших казахстанских игроков клуба, который хотел дебютировать в самостоятельной роли.

Российские тренеры

1. Владимир Чебатуркин (единственный выявленный кандидат)
2. Андрей Мартемьянов
3. Максим Спиридонов
4. Другой специалист.

Иностранный тренер

1. Специалист из Европы или Канады. Например, канадец Дэвид Немировски из «Торпедо» (успел поиграть и в «Барысе»).

Семерка выглядит довольно жизнеспособно. В «Барысе» могут попробовать пригласить кого-то из бывших игроков клуба, которые уже завершили карьеру. На фундаменте от Скабелки можно попробовать позвать специалиста и из дальнего зарубежья, а не только из России. Ранее появилась информация о канадском тренере Ги Буше.

Напомним, что «Барыс» во второй раз подряд выиграл дивизион в КХЛ, но главный тренер Скабелка не согласился на новый контракт. Столичный клуб начал поиски другого наставника.

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