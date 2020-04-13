Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
18:47 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны имена двух главных претендентов на пост тренера «Барыса»

Список претендентов на пост главного тренера «Барыса» сократился с семи до двух человек, сообщает Telegram-канал «Арена Бреда».

Наверх

Столичный клуб возглавит либо россиянин Владимир Чебатуркин, возглавляющий «Звезду» — фарм-клуб московского ЦСКА, либо белорус Андрей Сидоренко, работавший в КХЛ с «Трактором», «Спартаком» и минским «Динамо».

Вместе с клубом новый главный тренер примет сборную, поэтому решение о назначении примут после исполкома Казахстанской федерации хоккея.

Ранее в списке «Барыса» значились семь претендентов на пост тренера. Среди них специалисты из Казахстана и России, а также иностранец, чье гражданство не уточнялось.

Предыдущие два сезона «Барыс» возглавлял Андрей Скабелка, интересы которого представляет Бабаев. Под руководством белоруса клуб дважды выиграл дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина.

Ранее агент Шуми Бабаев сообщил, что Скабелка планирует возглавить «Локомотив». Затем он заявил, что главным тренером «Барыса» назначат Сидоренко.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
"Барыс" - родная команда, а сборная - не пустой звук. Судьи не пустили нас на Олимпиаду - Бабаев
Названы самые недооцененные звезды мирового футбола
Ветеран ММА объяснил, что объединяет Федора Емельяненко и Хабиба
ЦСКА, завоевавший Кубок УЕФА. Где они сейчас? (фото)
СМИ узнали о планах СКА обменять олимпийского чемпиона
Россиянина назвали худшим из игроков НХЛ под 87-м номером
Каррера — о словах Глушакова: На что только не пойдешь
Тренер Медведевой назвал лучший прокат фигуристки в карьере
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь