Стали известны имена двух главных претендентов на пост тренера «Барыса»

Столичный клуб возглавит либо россиянин Владимир Чебатуркин, возглавляющий «Звезду» — фарм-клуб московского ЦСКА, либо белорус Андрей Сидоренко, работавший в КХЛ с «Трактором», «Спартаком» и минским «Динамо».

Вместе с клубом новый главный тренер примет сборную, поэтому решение о назначении примут после исполкома Казахстанской федерации хоккея.

Ранее в списке «Барыса» значились семь претендентов на пост тренера. Среди них специалисты из Казахстана и России, а также иностранец, чье гражданство не уточнялось.

Предыдущие два сезона «Барыс» возглавлял Андрей Скабелка, интересы которого представляет Бабаев. Под руководством белоруса клуб дважды выиграл дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина.