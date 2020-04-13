Стали известны имена двух главных претендентов на пост тренера «Барыса»
Список претендентов на пост главного тренера «Барыса» сократился с семи до двух человек, сообщает
Список претендентов на пост главного тренера «Барыса» сократился с семи до двух человек, сообщает
Столичный клуб возглавит либо россиянин Владимир Чебатуркин, возглавляющий «Звезду» —
Вместе с клубом новый главный тренер примет сборную, поэтому решение о назначении примут после исполкома Казахстанской федерации хоккея.
Ранее в списке «Барыса» значились семь претендентов на пост тренера. Среди них специалисты из Казахстана и России, а также иностранец, чье гражданство не уточнялось.
Предыдущие два сезона «Барыс» возглавлял Андрей Скабелка, интересы которого представляет Бабаев. Под руководством белоруса клуб дважды выиграл дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина.
Ранее агент Шуми Бабаев сообщил, что Скабелка планирует возглавить «Локомотив». Затем он заявил, что главным тренером «Барыса» назначат Сидоренко.