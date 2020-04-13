Обладатель Кубка Гагарина расстался с экс-форвардом «Барыса»

«У ЦСКА уже есть пять легионеров вместе с голкипером Юханссоном. А Ларс после отъезда Ильи Сорокина в “Нью-Йорк Айлендерс” становится основным вратарем», — цитирует Бабаева Telegram-канал «Арена Бреда».

Контракт 28-летнего Вея завершается 30 апреля. За ЦСКА он выступает с лета 2018 года и в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Гагарина. В составе московского клуба канадец провел 130 матчей и набрал 107 (29+78) очков.

В сезоне 2017/18 Вей выступал за «Барыс». Он набрал 52 (17+35) очков в 50 матчах, но еще до окончания регулярного чемпионата КХЛ перешел в «Цюрих» и стал с ним чемпионом Швейцарии.