Источник: СКА планирует обменять чемпиона ОИ-2018 Илью Каблукова

Каблуков перешёл в СКА из «Атланта» в январе 2014 года. Его безголевая серия в КХЛ составляет 91 матч. Предыдущий гол форварда датируется 14 ноября 2018 года. В сезоне-2019/2020 32-летний хоккеист в 48 матчах регулярного чемпионата отдал три результативные передачи при показателе полезности «+5» и 43 минутах штрафного времени.