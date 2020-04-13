Почему «Барыс» отказался от возвращения Андрея Назарова
Известный российский агент Шуми Бабаев во время прямого эфира на
Известный российский агент Шуми Бабаев во время прямого эфира на
По его мнению, Назаров не сработается с генменеджером клуба Вячеславом Беланом и президентом Борисом Иванищевым.
«Почему в «Барысе» не будет Назарова? У него остались очень хорошие отношения с основными руководителями клуба, хозяевами команды. Но понятно, что он не сработается с теми, кто сейчас генеральный менеджер и президент клуба. С этой стороны, да, не будет Назарова, но будет другой, который
Понимаете, «Барыс» — это такая структура, в которой нужен сильный тренер. Туда нельзя назначить кого попало, это не сработает. Нужна харизматичная и сильная личность, которая будет двигать свою линию и давать результат. Понятно, что у Назарова будут другие хорошие варианты. Но я бы не сказал, что «Барыс» — это плохой вариант. Для любого тренера «Барыс» — это очень хороший вариант, — цитирует Бабаева «Шайба.kz».
В «Барысе» и сборной Казахстана Назаров работал в сезонах-2014/15 и 2015/16. В декабре 2018 года россиянин покинул «Нефтехимик» и пока не нашел новый клуб.
Последние два сезона «Барыс» возглавлял Андрей Скабелка, интересы которого представляет Бабаев. Под руководством белоруса клуб дважды выиграл дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина.
Ранее Бабаев сообщил, что Скабелка планирует возглавить «Локомотив». Затем он заявил, что главным тренером «Барыса» назначат белоруса Андрея Сидоренко.