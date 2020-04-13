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20:52 (мск), источник: Vesti.kz

Почему «Барыс» отказался от возвращения Андрея Назарова

Известный российский агент Шуми Бабаев во время прямого эфира на YouTube-канале «Спорт-Экспресса» объяснил, почему «Барыс» не хочет в третий раз назначать главным тренером его клиента Андрея Назарова.

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Источник: Спорт-Экспресс

По его мнению, Назаров не сработается с генменеджером клуба Вячеславом Беланом и президентом Борисом Иванищевым.

«Почему в «Барысе» не будет Назарова? У него остались очень хорошие отношения с основными руководителями клуба, хозяевами команды. Но понятно, что он не сработается с теми, кто сейчас генеральный менеджер и президент клуба. С этой стороны, да, не будет Назарова, но будет другой, который кому-то удобен.

Понимаете, «Барыс» — это такая структура, в которой нужен сильный тренер. Туда нельзя назначить кого попало, это не сработает. Нужна харизматичная и сильная личность, которая будет двигать свою линию и давать результат. Понятно, что у Назарова будут другие хорошие варианты. Но я бы не сказал, что «Барыс» — это плохой вариант. Для любого тренера «Барыс» — это очень хороший вариант, — цитирует Бабаева «Шайба.kz».

В «Барысе» и сборной Казахстана Назаров работал в сезонах-2014/15 и 2015/16. В декабре 2018 года россиянин покинул «Нефтехимик» и пока не нашел новый клуб.

Последние два сезона «Барыс» возглавлял Андрей Скабелка, интересы которого представляет Бабаев. Под руководством белоруса клуб дважды выиграл дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина.

Ранее Бабаев сообщил, что Скабелка планирует возглавить «Локомотив». Затем он заявил, что главным тренером «Барыса» назначат белоруса Андрея Сидоренко.

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