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21:29 (мск), источник: Vesti.kz

В КХЛ определились участники финала виртуального Кубка Гагарина

Финский «Йокерит» и уфимский «Салават Юлаев» встретятся в финале виртуального Кубка Гагарина, передает корреспондент Vesti.kz.

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Соревнование устраивает Континентальная хоккейная лига. Победитель определяется голосованием болельщиков на официальных страницах КХЛ в соцсетях.

В решающей серии Западной конференции «Йокерит» за четыре матча победил московское «Динамо», а «СЮ» на «Востоке» с аналогичным счетом 4−0 разгромил «Сибирь».

Финал виртуального Кубка Гагарина будет проходить с 15 апреля до четырех побед.

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Напомним, что в полуфинале «Сибирь» выбила «Барыс» — 4−0. Казахстанский клуб при этом дважды попадался на накрутке.

16 марта «Барыс» снялся со второго раунда Кубка Гагарина за день до первого матча с «Сибирью». Казахстанский клуб вслед за «Йокеритом» отказался от участия в плей-офф после введения в стране чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. В итоге 17 марта КХЛ остановила игры до 10 апреля, а через неделю объявила о досрочном завершении сезона.

День с Алексеем Шевченко: КХЛ: продолжать или останавливать чемпионат
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14 марта© Ньюстюб
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В КХЛ определились участники финала виртуального Кубка Гагарина
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