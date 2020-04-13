В КХЛ определились участники финала виртуального Кубка Гагарина

В решающей серии Западной конференции «Йокерит» за четыре матча победил московское «Динамо», а «СЮ» на «Востоке» с аналогичным счетом 4−0 разгромил «Сибирь».

16 марта «Барыс» снялся со второго раунда Кубка Гагарина за день до первого матча с «Сибирью». Казахстанский клуб вслед за «Йокеритом» отказался от участия в плей-офф после введения в стране чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. В итоге 17 марта КХЛ остановила игры до 10 апреля, а через неделю объявила о досрочном завершении сезона.