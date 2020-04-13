В КХЛ определились участники финала виртуального Кубка Гагарина
Финский «Йокерит» и уфимский «Салават Юлаев» встретятся в финале виртуального Кубка Гагарина, передает корреспондент Vesti.kz.
Финский «Йокерит» и уфимский «Салават Юлаев» встретятся в финале виртуального Кубка Гагарина, передает корреспондент Vesti.kz.
Соревнование устраивает Континентальная хоккейная лига. Победитель определяется голосованием болельщиков на официальных страницах КХЛ в соцсетях.
В решающей серии Западной конференции «Йокерит» за четыре матча победил московское «Динамо», а «СЮ» на «Востоке» с аналогичным счетом 4−0 разгромил «Сибирь».
Финал виртуального Кубка Гагарина будет проходить с 15 апреля до четырех побед.
Напомним, что в полуфинале «Сибирь» выбила «Барыс» — 4−0. Казахстанский клуб при этом дважды попадался на накрутке.
16 марта «Барыс» снялся со второго раунда Кубка Гагарина за день до первого матча с «Сибирью». Казахстанский клуб вслед за «Йокеритом» отказался от участия в