Источник: Тихонов отклонил предложение «Спартака»

Источник: РИА "Новости"

«Знарок лично звонил Вите и звал в “Спартак”. Плюс в Москве предлагали больше, чем в Казани. Но, говорят, Тихонов не готов опять к переезду, новому коллективу. В Казани ему всё нравится», — сообщает интернет-газета со ссылкой на журналиста Руслана Васильева.

Ранее было объявлено, что «Ак Барс» подписал с Тихоновым новый контракт на один год.