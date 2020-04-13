Источник: Тихонов отклонил предложение «Спартака»

«Знарок лично звонил Вите и звал в “Спартак”. Плюс в Москве предлагали больше, чем в Казани. Но, говорят, Тихонов не готов опять к переезду, новому коллективу. В Казани ему всё нравится», — сообщает интернет-газета со ссылкой на журналиста Руслана Васильева.
Ранее было объявлено, что «Ак Барс» подписал с Тихоновым новый контракт на один год.
31-летний Тихонов в этом сезоне провёл за СКА всего девять матчей, набрав 1 (1+0) очко при показателе полезности «-2». В ноябре 2019 года нападающий был обменян в «Ак Барс», где в 27 матчах забросил 6 шайб и отдал 5 результативных передач. Виктор выступал в «армейском» клубе на протяжении восьми сезонов с перерывом на игру в Северной Америке в течение сезона-2015/2016.