Обладатель Кубка Гагарина рассказал о возвращении в «Барыс»

— В СМИ появилась информация, что ты, скорее всего, покинешь ЦСКА, так как у них заняты все пять вакантных мест для легионеров. В связи с этим хотелось бы узнать, возможно ли твое возвращение в «Барыс»?

— Да, я уже видел, что пару дней назад ЦСКА продлил контракт на два года с Класом Дальбеком и теперь у них пять легионеров. Если честно, еще не обсуждал свои дальнейшие планы со своим агентом. Что касается «Барыса», то я постоянно говорил и все об этом знают, что мне очень нравилось в Астане, поэтому был бы не против возвращения.