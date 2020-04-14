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09:47 (мск), источник: Vesti.kz

Обладатель Кубка Гагарина рассказал о возвращении в «Барыс»

Обладатель Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА Линден Вей в интервью сайту «Шайба.kz» рассказал о возможном возвращении в казахстанский «Барыс».

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— В СМИ появилась информация, что ты, скорее всего, покинешь ЦСКА, так как у них заняты все пять вакантных мест для легионеров. В связи с этим хотелось бы узнать, возможно ли твое возвращение в «Барыс»?
— Да, я уже видел, что пару дней назад ЦСКА продлил контракт на два года с Класом Дальбеком и теперь у них пять легионеров. Если честно, еще не обсуждал свои дальнейшие планы со своим агентом. Что касается «Барыса», то я постоянно говорил и все об этом знают, что мне очень нравилось в Астане, поэтому был бы не против возвращения.

28-летний канадец выступал за «Барысе» в сезоне-2017/18 годов. За казахстанский клуб он сыграл 50 матчей и набрал 52 (17+35) очка, войдя в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ.

После того, как столичный клуб возглавил Галым Мамбеталиев, форвард перестал попадать в состав из-за снижения спортивного мастерства. Казахстанский специалист упрекнул игрока в том, что ему надо поменять отношение к хоккею.

Затем Вей уехал в Швейцарию, где играл за «Цюрих». В феврале 2018 года в составе сборной Канады он стал бронзовым призером Олимпийских игр. По окончании сезона хоккеист подписал контракт с ЦСКА, с которым через год выиграл Кубок Гагарина. В армейском клубе он сыграл 130 матчей и набрал 103 (29+74) очка.

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