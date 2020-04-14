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09:52 (мск), источник: Vesti.kz

Назван новый кандидат на пост главного тренера «Барыса»

Агент Шуми Бабаев назвал Галыма Мамбеталиева в числе возможных кандидатов на пост главного тренера казахстанского «Барыса». Его слова приводит Bestnews.kz.

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Источник: РИА "Новости"

— После ухода Андрея Скабелки некоторые СМИ называют новых вероятных главных тренеров. Например, назвали даже Андрея Назарова.
— Ничего не слышал об этом. Не могу комментировать то, чего не знаю. Это только слухи. Сам Андрей этого не сказал, не подтвердил, не опроверг. Клуб ничего не высказывал. Сейчас можно любую фамилию назвать. Можно назвать и фамилию Галыма Мамбеталиева, можно назвать и Михайлиса, и еще кучу фамилий, и Шаяна. И что, каждый день обсуждать, кого — да, кого — нет? Там миллион фамилий.

Напомним, Мамбеталиев с января по май 2018 года возглавлял «Барыс» на правах исполняющего обязанности главного тренера. Под его руководством команда провела девять матчей в КХЛ, в которых одержала всего три победы. Также он участвовал в Матче звезд КХЛ в Астане. В апреле Мамбеталиев в качестве исполняющего обязанности главного тренера занял со сборной Казахстана третье место на чемпионате мира в первом дивизионе и не сумел вернуть команду в элиту.

Ранее стало известно, что список претендентов в тренеры «Барыса» сократился с семи до двух человек. Так, столичный клуб возглавит либо россиянин Владимир Чебатуркин, тренирующий «Звезду» — фарм-клуб московского ЦСКА, либо белорус Андрей Сидоренко, работавший в КХЛ с «Трактором», «Спартаком» и минским «Динамо».

Предыдущие два сезона «Барыс» возглавлял Скабелка, интересы которого представляет Бабаев. Под руководством белоруса казахстанский клуб дважды выиграл дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина.

Ранее Бабаев сообщил, что Скабелка планирует возглавить «Локомотив». По его же словам, главным тренером «Барыса» назначат Сидоренко.

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