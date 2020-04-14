Глава КХЛ: Только «Адмирал» не подтвердил участие в следующем сезоне

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее администрация Приморского края в связи с распространением коронавирусной инфекции приняла решение о приостановке финансирования профессиональных спортивных команд края. «Адмирал» позже сообщил, что клуб не примет участие в следующем сезоне КХЛ.

«К сожалению, объявил о своем неучастии “Адмирал”, с остальными клубами, в том числе и теми, которые упоминались в СМИ как “проблемные”, мы общались. Все подтвердили свое участие. Разговаривали мы и с руководством регионов наших клубов. Готовимся начать в сентябре. Конечно, все будет зависеть от развития ситуации с эпидемией», — цитирует Морозова сайт КХЛ.

«Никто не может сейчас сказать, что будет завтра, — сказал Морозов, отвечая на вопрос о вероятности переноса даты старта следующего сезона. — Посмотрите на статистику развития эпидемии и в Москве, и в других регионах. Мы следим за ситуацией и будем делать выводы. Но я надеюсь, что это все закончится, сдвигать ничего не придется, и все команды вовремя выйдут из отпусков. Во всяком случае, время у нас еще есть».

Глава КХЛ отметил, что на данный момент работа по поиску клуба на замену «Адмирала» не ведется. «Я думаю, учитывая ситуацию, в этом году о кандидатах говорить не стоит. Никто пока не понимает, что может произойти в мире. Но на перспективу будем работать. Планы есть», — подчеркнул он.