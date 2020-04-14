«Барыс» принял решение по участию в следующем сезоне КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Владивостокский клуб пострадал от коронавируса. Руководство Приморского края перенаправило деньги, выделенные на главную команду, в резервный фонд для борьбы с эпидемией.

— К сожалению, объявил о своем неучастии «Адмирал», с остальными клубами, в том числе и теми, которые упоминались в СМИ как «проблемные», мы общались. Все подтвердили свое участие. Разговаривали мы и с руководством регионов наших клубов. Готовимся начать в сентябре. Конечно, все будет зависеть от развития ситуации с эпидемией, — сказал Морозов в интервью официальному сайту КХЛ.

— Нет ли опасений, что старт сезона придется передвигать на более позднюю дату?

— Никто не может сейчас сказать, что будет завтра. Посмотрите на статистику развития эпидемии и в Москве, и в других регионах. Мы следим за ситуацией и будем делать выводы. Но я надеюсь, что это все закончится, сдвигать ничего не придется и все команды вовремя выйдут из отпусков. Во всяком случае, время у нас еще есть.

— Кандидатов на замену «Адмиралу» пока не намечается?

— Я думаю, учитывая ситуацию, в этом году о кандидатах говорить не стоит. Никто пока не понимает, что может произойти в мире. Но на перспективу будем работать. Планы есть, Стратегия развития, которой мы будем придерживаться.

— Начата ли уже сейчас работа над календарем?

— Да, причем он практически был готов еще до объявления «Адмирала» о выходе из состава участников. Сейчас мы оперативно переделываем его. Кроме того, нам надо согласовать структуру сезона с Федерацией хоккея России, и все документы туда мы уже отправили. Ждем их решений, касающихся пауз для игры сборной страны. Но пока все в подвешенном состоянии, непонятно, будут ли корректироваться даты чемпионата мира 2021 года.

— Если через год «Адмирал» решит все проблемы и захочет вернуться, сможет он сделать это?

— Состав участников определяет Совет директоров ежегодно. Если он проголосует’за — конечно, «Адмирал» сможет вернуться.