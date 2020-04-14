ЦСКА объявил о продлении контрактов со Слепышевым и Окуловым
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА продлил контракты с нападающими Антоном Слепышевым и Константином Окуловым, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА продлил контракты с нападающими Антоном Слепышевым и Константином Окуловым, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Как отмечается в сообщении, соглашение с 25-летним Слепышевым пролонгировано на два сезона, с его ровесником Окуловым — на один год.
Слепышев выступает за ЦСКА с сезона-2018/19, в котором армейский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2019/20 Слепышев набрал 45 очков (18 голов + 27 результативных передач) в 54 матчах регулярного чемпионата и 5 очков (2+3) в 4 играх
Окулов присоединился к столичным армейцам в сезоне-2017/18. В завершившемся сезоне нападающий набрал 38 очков (17+21) в 56 играх «регулярки», сделал один результативный пас в трех матчах