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16:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА объявил о продлении контрактов со Слепышевым и Окуловым

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА продлил контракты с нападающими Антоном Слепышевым и Константином Окуловым, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, соглашение с 25-летним Слепышевым пролонгировано на два сезона, с его ровесником Окуловым — на один год.

Слепышев выступает за ЦСКА с сезона-2018/19, в котором армейский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2019/20 Слепышев набрал 45 очков (18 голов + 27 результативных передач) в 54 матчах регулярного чемпионата и 5 очков (2+3) в 4 играх плей-офф.

Окулов присоединился к столичным армейцам в сезоне-2017/18. В завершившемся сезоне нападающий набрал 38 очков (17+21) в 56 играх «регулярки», сделал один результативный пас в трех матчах плей-офф.

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