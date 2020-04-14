Двукратный обладатель Кубка Стэнли из Зала славы хоккея может стать новым тренером «Барыса»
Новым главным тренером «Барыса» может стать россиянин Сергей Зубов, сообщает
Новым главным тренером «Барыса» может стать россиянин Сергей Зубов, сообщает
Кандидатура 49-летнего специалиста рассматривается руководством клуба из
Предыдущие два сезона «Барыс» возглавлял Андрей Скабелка, который отказался продлевать контракт. Под руководством белоруса клуб дважды выиграл дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина.
С марта 2017 по октябрь 2019 года Зубов возглавлял «Сочи». До этого он работал в СКА, причем должность главного тренера занял после увольнения Андрея Назарова, который затем вернулся в «Барыс».
Карьеру хоккеиста Зубов начинал в ЦСКА, а с 1995 по 2009 год играл в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург» и «Даллас». Последним клубом защитника стал СКА, в котором он выступал с 2009 по 2011 год. В регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 771 (152+619) очков в 1068 матчах, а в
Как игрок Зубов дважды завоевывал Кубок Стэнли (в 1994 году с «Нью-Йорк Рейнджерс», в 1999-м — с «Далласом»), выигрывал Олимпиаду-1992 и чемпионат СССР. В июне 2019 года защитника включили в Зал хоккейной славы в Торонто.