Двукратный обладатель Кубка Стэнли из Зала славы хоккея может стать новым тренером «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

Кандидатура 49-летнего специалиста рассматривается руководством клуба из Нур-Султана. Ранее сообщалось, что в списке претендентов на должность четыре российских тренера.

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Предыдущие два сезона «Барыс» возглавлял Андрей Скабелка, который отказался продлевать контракт. Под руководством белоруса клуб дважды выиграл дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина.

С марта 2017 по октябрь 2019 года Зубов возглавлял «Сочи». До этого он работал в СКА, причем должность главного тренера занял после увольнения Андрея Назарова, который затем вернулся в «Барыс».

Карьеру хоккеиста Зубов начинал в ЦСКА, а с 1995 по 2009 год играл в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург» и «Даллас». Последним клубом защитника стал СКА, в котором он выступал с 2009 по 2011 год. В регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 771 (152+619) очков в 1068 матчах, а в плей-офф — 117 (24+93) балла в 164 играх.