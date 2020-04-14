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18:40 (мск), источник: Vesti.kz

Двукратный обладатель Кубка Стэнли из Зала славы хоккея может стать новым тренером «Барыса»

Новым главным тренером «Барыса» может стать россиянин Сергей Зубов, сообщает Telegram-канал «Хоккей без зрителей».

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Источник: РИА "Новости"

Кандидатура 49-летнего специалиста рассматривается руководством клуба из Нур-Султана. Ранее сообщалось, что в списке претендентов на должность четыре российских тренера.

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Предыдущие два сезона «Барыс» возглавлял Андрей Скабелка, который отказался продлевать контракт. Под руководством белоруса клуб дважды выиграл дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина.

С марта 2017 по октябрь 2019 года Зубов возглавлял «Сочи». До этого он работал в СКА, причем должность главного тренера занял после увольнения Андрея Назарова, который затем вернулся в «Барыс».

Карьеру хоккеиста Зубов начинал в ЦСКА, а с 1995 по 2009 год играл в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург» и «Даллас». Последним клубом защитника стал СКА, в котором он выступал с 2009 по 2011 год. В регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 771 (152+619) очков в 1068 матчах, а в плей-офф — 117 (24+93) балла в 164 играх.

Как игрок Зубов дважды завоевывал Кубок Стэнли (в 1994 году с «Нью-Йорк Рейнджерс», в 1999-м — с «Далласом»), выигрывал Олимпиаду-1992 и чемпионат СССР. В июне 2019 года защитника включили в Зал хоккейной славы в Торонто.

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