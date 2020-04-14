Российские СМИ узнали о возвращении Доуса и обладателя Кубка Гагарина в «Барыс»

«Доус и Вей не прочь вернуться в “Барыс”, — пишет “Чемпионат”. — В свое время оба хоккеиста отлично выступали за “Барыс”, но руководство казахстанского клуба разругалось с игроками и их представителями, в результате чего “барсы” потеряли сильных форвардов. Сейчас в клубе из Нур-Султана освобождаются места, так как многие иностранцы переходят в другие команды. Поэтому настал момент для возвращения Доуса, который будет играть за сборную Казахстана, а также Вея. Оба уходят из “Автомобилиста” и ЦСКА, при этом они однозначно усилят “Барыс”. Игроки не прочь вернуться в систему команды, тем более что руководство в “Барысе” давно поменялось».