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19:04 (мск), источник: Vesti.kz

Российские СМИ узнали о возвращении Доуса и обладателя Кубка Гагарина в «Барыс»

Российское издание «Чемпионат» в подборке трансферных инсайдов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщило, что в «Барыс» хотят вернуться два бывших лидера клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Речь идет о форварде сборной Казахстана Найджеле Доусе из «Автомобилиста» и канадском нападающем Линдене Вее, который в 2019 году выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА. Контракты обоих хоккеистов завершаются 30 апреля.

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«Доус и Вей не прочь вернуться в “Барыс”, — пишет “Чемпионат”. — В свое время оба хоккеиста отлично выступали за “Барыс”, но руководство казахстанского клуба разругалось с игроками и их представителями, в результате чего “барсы” потеряли сильных форвардов. Сейчас в клубе из Нур-Султана освобождаются места, так как многие иностранцы переходят в другие команды. Поэтому настал момент для возвращения Доуса, который будет играть за сборную Казахстана, а также Вея. Оба уходят из “Автомобилиста” и ЦСКА, при этом они однозначно усилят “Барыс”. Игроки не прочь вернуться в систему команды, тем более что руководство в “Барысе” давно поменялось».

Ранее стало известно, что Доус и Вей покинут нынешние клубы. Форвард ЦСКА накануне заявил, что хочет вернуться в «Барыс», который стал для него первой командой за пределами Северной Америки.

За «Барыс» 35-летний Доус выступал с 2011 по 2018 год и набрал 376 (217+159) очков в 415 матчах при показателе полезности «+68». Он был капитаном команды.

28-летний Вей выступал за «Барысе» в сезоне-2017/18. За казахстанский клуб он сыграл 50 матчей и набрал 52 (17+35) очка, войдя в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ.

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