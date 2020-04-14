Самые опасные? Как «Барыс» может стать угрозой для КХЛ
Казахстанский клуб «Барыс» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может предстать совсем другой командой — в
Казахстанский клуб «Барыс» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может предстать совсем другой командой — в
Вслед за Андреем Скабелкой «Барыс» могут покинуть Корбэн Найт, Линус Виделль, Дастин Бойд, Ииро Пакаринен и некоторые другие хоккеисты из линии атаки. У всех у них истекают контракты со столичной командой.
Потенциальная первая тройка.
Найджел Доус — Линдэн Вей — Тэйлор Бек.
На бумаге новое атакующее звено выглядит опаснее, чем трио с Найтом. С приходом новичков можно было бы ожидать, что они уверенно наберут от 120 до 150 очков. Если «Барыс» найдет возможности подписать этих троих, то за результат можно не волноваться.
Доус пережил разочарование в «Автомобилисте» и, наверное, готов умерить свои финансовые аппетиты. Вей, наоборот, набрался опыта в КХЛ в сильнейшем клубе последних лет и приедет в
Напомним, белорусский тренер Скабелка покидает казахстанскую команду, а ему на смену предложены семь специалистов. Точного списка претендентов нет, но нового главного тренера могут объявить в течение двух недель.