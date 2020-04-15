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12:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зарплата Рукавишникова в «Ак Барсе» — 40 миллионов рублей в год, Тихонова — 35

«СЭ» стали известны подробности новых контрактов хоккеистов «Ак Барса» Романа Рукавишникова и Виктора Тихонова, подписавших новые соглашения с клубом.

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Источник: Спорт-Экспресс

27-летний защитник будет зарабатывать 40 миллионов рублей за сезон, 31-летний нападающий — 35.

В этом сезоне Тихонов провел 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ за СКА и «Ак Барс», набрав 11 (7+4) очков. На счету Рукавишникова — 58 игр и 11 (2+9) баллов.

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