Зарплата Рукавишникова в «Ак Барсе» — 40 миллионов рублей в год, Тихонова — 35
«СЭ» стали известны подробности новых контрактов хоккеистов «Ак Барса» Романа Рукавишникова и Виктора Тихонова, подписавших новые соглашения с клубом.
«СЭ» стали известны подробности новых контрактов хоккеистов «Ак Барса» Романа Рукавишникова и Виктора Тихонова, подписавших новые соглашения с клубом.
27-летний защитник будет зарабатывать 40 миллионов рублей за сезон, 31-летний нападающий — 35.
В этом сезоне Тихонов провел 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ за СКА и «Ак Барс», набрав 11 (7+4) очков. На счету Рукавишникова — 58 игр и 11 (2+9) баллов.