Обвиненный в расизме канадский тренер Питерс возглавил клуб КХЛ «Автомобилист»
ТАСС, 15 апреля. Канадский специалист Билл Питерс назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист». Об этом сообщает
ТАСС, 15 апреля. Канадский специалист Билл Питерс назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист». Об этом сообщает
Контракт с 55-летним специалистом заключен на два года. В тренерский штаб Питерса вошли Перри Перн и Герман Титов, а также Евгений Шалдыбин и Константин Власов, уже работавшие в клубе. На прошлой неделе клуб объявил о прекращении сотрудничества с российским тренером Андреем Мартемьяновым.
«Калгари» уволил Питерса после того, как темнокожий хоккеист Аким Алиу рассказал об оскорблениях 10-летней давности в свой адрес со стороны тренера. Питерс по итогам сезона-2018/19 занял четвертое место в голосовании за лучшего тренера НХЛ. «Калгари» в том сезоне выиграл Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата, а в
Также он возглавлял «Каролину» и работал помощником главного тренера в «Детройте». Руководил сборной Канады на чемпионате мира 2016 года в России, под его руководством канадцы стали чемпионами мира, обыграв в финале команду Финляндии (2:0). Также возглавлял сборную на чемпионате мира 2018 года в Дании, тогда канадские хоккеисты заняли четвертое место, уступив в матче за бронзовые награды турнира сборной США (1:4).
Перн с 1995 по 2017 год работал ассистентом главного тренера в командах НХЛ «Виннипег», «Оттава», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Монреаль» и «Ванкувер», а также возглавлял молодежную сборную Канады, которую привел к золотым медалям чемпионата мира — 1993, женскую сборную Канады и швейцарский клуб «Амбри-Пиотта». Титов ранее возглавлял новокузнецкий «Металлург», московский «Спартак», омский «Авангард» и челябинский «Трактор», в качестве игрока со сборной России стал серебряным призером Олимпийских игр — 1998 и чемпионом мира 1993 года.
В досрочно завершившемся