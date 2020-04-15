Обвиненный в расизме канадский тренер Питерс возглавил клуб КХЛ «Автомобилист»

Источник: Reuters

Контракт с 55-летним специалистом заключен на два года. В тренерский штаб Питерса вошли Перри Перн и Герман Титов, а также Евгений Шалдыбин и Константин Власов, уже работавшие в клубе. На прошлой неделе клуб объявил о прекращении сотрудничества с российским тренером Андреем Мартемьяновым.

Последним местом работы Питерса был клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари», который он тренировал с апреля 2018-го по ноябрь 2019 года.

«Калгари» уволил Питерса после того, как темнокожий хоккеист Аким Алиу рассказал об оскорблениях 10-летней давности в свой адрес со стороны тренера. Питерс по итогам сезона-2018/19 занял четвертое место в голосовании за лучшего тренера НХЛ. «Калгари» в том сезоне выиграл Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф проиграл в первом раунде «Колорадо» (1−4).

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Также он возглавлял «Каролину» и работал помощником главного тренера в «Детройте». Руководил сборной Канады на чемпионате мира 2016 года в России, под его руководством канадцы стали чемпионами мира, обыграв в финале команду Финляндии (2:0). Также возглавлял сборную на чемпионате мира 2018 года в Дании, тогда канадские хоккеисты заняли четвертое место, уступив в матче за бронзовые награды турнира сборной США (1:4).

Перн с 1995 по 2017 год работал ассистентом главного тренера в командах НХЛ «Виннипег», «Оттава», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Монреаль» и «Ванкувер», а также возглавлял молодежную сборную Канады, которую привел к золотым медалям чемпионата мира — 1993, женскую сборную Канады и швейцарский клуб «Амбри-Пиотта». Титов ранее возглавлял новокузнецкий «Металлург», московский «Спартак», омский «Авангард» и челябинский «Трактор», в качестве игрока со сборной России стал серебряным призером Олимпийских игр — 1998 и чемпионом мира 1993 года.