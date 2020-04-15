Крикунов останется главным тренером «Динамо»
«Динамо» подписало новый контракт с главным тренером Владимиром Крикуновым, о чем сообщило на своем официальном сайте.
«Динамо» подписало новый контракт с главным тренером Владимиром Крикуновым, о чем сообщило на своем официальном сайте.
— Сегодня мы подписали новое соглашение с Владимиром Васильевичем сроком на один год, — цитирует
До 30 апреля мы планируем объявить о продлении контрактов с рядом игроков, а уже с открытием трансферного окна болельщики вправе ждать новости о новичках команды.