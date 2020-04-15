Новый сезон КХЛ может стартовать в сентябре
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, чем занимается во время карантина
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, чем занимается во время карантина
«На самом деле, работы не убавилось, даже наоборот. Сейчас как раз появилось время обсудить изменения в регламенте, календарь будущего сезона. Да, определенный дискомфорт есть, поскольку в таком режиме не получается лично общаться с людьми. Но при этом я со всеми на связи. Можно сказать, что, несмотря на
К сожалению, объявил о своем неучастии «Адмирал», с остальными клубами, в том числе и теми, которые упоминались в СМИ как «проблемные», мы общались. Все подтвердили свое участие. Разговаривали мы и с руководством регионов наших клубов. Готовимся начать в сентябре. Конечно, все будет зависеть от развития ситуации с эпидемией.
Никто не может сейчас сказать, что будет завтра. Посмотрите на статистику развития эпидемии и в Москве, и в других регионах. Мы следим за ситуацией и будем делать выводы. Но я надеюсь, что это все закончится, сдвигать ничего не придется, и все команды вовремя выйдут из отпусков. Во всяком случае, время у нас еще есть, — цитирует Морозова
Напомним, что регулярный чемпионат сезона-2019/20 был доигран, а в