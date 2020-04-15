Новый сезон КХЛ может стартовать в сентябре

Источник: Sport24

«На самом деле, работы не убавилось, даже наоборот. Сейчас как раз появилось время обсудить изменения в регламенте, календарь будущего сезона. Да, определенный дискомфорт есть, поскольку в таком режиме не получается лично общаться с людьми. Но при этом я со всеми на связи. Можно сказать, что, несмотря на форс-мажор, команда КХЛ работает в штатном режиме.

К сожалению, объявил о своем неучастии «Адмирал», с остальными клубами, в том числе и теми, которые упоминались в СМИ как «проблемные», мы общались. Все подтвердили свое участие. Разговаривали мы и с руководством регионов наших клубов. Готовимся начать в сентябре. Конечно, все будет зависеть от развития ситуации с эпидемией.

Никто не может сейчас сказать, что будет завтра. Посмотрите на статистику развития эпидемии и в Москве, и в других регионах. Мы следим за ситуацией и будем делать выводы. Но я надеюсь, что это все закончится, сдвигать ничего не придется, и все команды вовремя выйдут из отпусков. Во всяком случае, время у нас еще есть, — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.