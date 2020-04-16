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18:08 (мск), источник: Vesti.kz

Еще два клуба КХЛ определились с тренерами на новый сезон

Два российских клуба из Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) продлили контракты с главными тренерами, передает корреспондент Vesti.kz.

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Новое соглашение с «Сочи» подписал белорус Николай Андриевский, а с «Северсталью» — россиянин Андрей Разин. Контакты рассчитаны до конца следующего сезона.

  • 51-летний Андриевский возглавляет «Сочи» с октября 2019 года. Под его руководством клуб занял девятое место и остановился в шаге от плей-офф.
  • 46-летний Разин тренирует «Северсталь» с ноября 2018 года. В обоих сезонах под его руководством череповецкий клуб занимал десятое место и оставался без плей-офф.

Отметим, что Андриевский в КХЛ также возглавлял минское «Динамо», «Адмирал» и «Сибирь», а Разин — «Адмирал», «Югру» и «Автомобилист».

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