Еще два клуба КХЛ определились с тренерами на новый сезон
Два российских клуба из Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) продлили контракты с главными тренерами, передает корреспондент Vesti.kz.
Два российских клуба из Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) продлили контракты с главными тренерами, передает корреспондент Vesti.kz.
Новое соглашение с «Сочи» подписал белорус Николай Андриевский, а с «Северсталью» — россиянин Андрей Разин. Контакты рассчитаны до конца следующего сезона.
Отметим, что Андриевский в КХЛ также возглавлял минское «Динамо», «Адмирал» и «Сибирь», а Разин — «Адмирал», «Югру» и «Автомобилист».