Скабелка решил строить российский клуб вокруг лидера «Барыса»

Возможный переход Охтамаа и вратаря «Барыса» Эдди Паскуале в ярославский клуб включили в рейтинг самых громких трансферов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Скабелка еще не подписал контракт с «Локомотивом», но весь хоккейный мир уже знает, кто будет новым главным тренером «железнодорожников». Рассекретить его имя удалось во многом благодаря новостям о том, что в Ярославль переберутся сразу два бывших подопечных Скабелки по «Барысу». Это не только основной вратарь казахстанской команды Паскуале, но и опытнейший защитник Охтамаа.

Спросите у Зейнетуллы Билялетдинова, какую роль играл этот финн в завоевании третьего для «Ак Барса» Кубка Гагарина. Вокруг Охтамаа строить команду планирует и Скабелка. По своим лидерским качествам он сможет заменить завершившего карьеру Стаффана Кронвалля. Что до Паскуале, то его приглашение во многом вынужденная мера. Прошлый сезон показал, что Илье Коновалову пока рано быть первым номером топ-клуба КХЛ", — пишет издание.

Отметим, что контракты Паскуале, Охтамаа и Скабелки с «Барысом» завершатся 30 апреля. Казахстанский клуб уже объявил, что главный тренер покинет команду.

29-летний Паскуале перешел в «Барыс» из «Тампы», выступающей в НХЛ. Прошедший сезон стал для него первым за пределами Северной Америки. В КХЛ канадец провел 51 матч, пропустил 94 шайбы и отразил 93,3 процента бросков при коэффициенте надежности 1,95.