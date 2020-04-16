Кто-то усилит «Барыс»? Российский клуб расстался со всеми своими хоккеистами

Ранее администрация Приморского края в связи с распространением коронавируса решила приостановить финансирование главной команды «Адмирала». Клуб пропустит предстоящий сезон, но может вернуться в лигу в 2021 году.

«На основании пп.2 п. 1 ст. 9 Правового регламента КХЛ игроки, контракты которых с ХК “Адмирал” истекают 30 апреля 2020 года, становятся неограниченно свободными агентами (НСА) и вправе подписывать новые соглашения с любыми клубами. В связи с тем, что “Адмирал” отказался от участия в чемпионате КХЛ сезона-2020/2021, клуб не сможет обеспечить хоккеистам трудовую функцию в соответствии с п.1.4 Контракта профессионального хоккеиста КХЛ», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

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«В связи с этим продолжающие действовать после 30 апреля 2020 года контракты должны быть расторгнуты. Хоккеистам будет присвоен статус НСА. Также по причине отказа “Адмирала” от участия в чемпионате КХЛ сезона-2020/2021 принадлежащие клубу права на хоккеистов не сохраняются, хоккеисты не будут иметь обязательств перед клубом, в том числе и в случае возвращения “Адмирала” в число участников чемпионата КХЛ», — отметили в лиге.

Ранее стало известно, что «Адмирал» покинул экс-тренер «Сарыарки» Леонид Тамбиев. Латвиец подписал контракт с клубом до того, как владивостокцы объявили об уходе из КХЛ.