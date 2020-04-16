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19:22 (мск), источник: Vesti.kz

Кто-то усилит «Барыс»? Российский клуб расстался со всеми своими хоккеистами

Все без исключения игроки «Адмирала» получат статус неограниченно свободных агентов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а клуб из Владивостока не сможет сохранить права на них. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе лиги.

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Ранее администрация Приморского края в связи с распространением коронавируса решила приостановить финансирование главной команды «Адмирала». Клуб пропустит предстоящий сезон, но может вернуться в лигу в 2021 году.

«На основании пп.2 п. 1 ст. 9 Правового регламента КХЛ игроки, контракты которых с ХК “Адмирал” истекают 30 апреля 2020 года, становятся неограниченно свободными агентами (НСА) и вправе подписывать новые соглашения с любыми клубами. В связи с тем, что “Адмирал” отказался от участия в чемпионате КХЛ сезона-2020/2021, клуб не сможет обеспечить хоккеистам трудовую функцию в соответствии с п.1.4 Контракта профессионального хоккеиста КХЛ», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

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«В связи с этим продолжающие действовать после 30 апреля 2020 года контракты должны быть расторгнуты. Хоккеистам будет присвоен статус НСА. Также по причине отказа “Адмирала” от участия в чемпионате КХЛ сезона-2020/2021 принадлежащие клубу права на хоккеистов не сохраняются, хоккеисты не будут иметь обязательств перед клубом, в том числе и в случае возвращения “Адмирала” в число участников чемпионата КХЛ», — отметили в лиге.

Ранее стало известно, что «Адмирал» покинул экс-тренер «Сарыарки» Леонид Тамбиев. Латвиец подписал контракт с клубом до того, как владивостокцы объявили об уходе из КХЛ.

Новым местом работы Тамбиева может стать «Барыс», который ищет нового главного тренера после отказа белоруса Андрея Скабелки от нового контракта. Казахстанский клуб выступает в дивизионе Чернышева и Восточной конференции, где одним из его соперников был «Адмирал».

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Во время загрузки произошла ошибка.
14 марта© Ньюстюб
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