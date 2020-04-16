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21:22 (мск), источник: Vesti.kz

Вместо Доуса. «Барыс» может вернуть канадского бомбардира из «Ак Барса»

Канадский форвард Мэтт Фрэттин покидает казанский «Ак Барс» и может вернуться в «Барыс». В первом сезоне Андрея Скабелки в Нур-Султане нападающий стал лучшим снайпером команды в Кубке Гагарина. Некоторые моменты потенциального трансфера — в материале корреспондента Vesti.kz.

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32-летний Фрэттин хорошо знаком столичным болельщикам — в одном из сезонов он набрал 50 очков и вместе с Андре Петерссоном стал лучшим бомбардиром «Барыса». Именно после этого его пригласить в Казань на пару с Патрисом Кормье.

В «Барысе» Фрэттин принял участие в двух сезонах КХЛ: сначала набрал 29 (11+18) очков, а затем — 50 (26+24). Не опустил он планку и в «Ак Барсе» — 33 (11+22) очка. Обновляемому клубу из Казахстана может пригодиться опытный мастер реализации и создания голевых моментов.

При качественных партнерах по звену и поддержке защитников Фрэттин может принести клубу много пользы. С учетом потерь «Барыса» в атакующей линии, канадец не помешает столичной команде. В казахстанскую дружину «сватают» разных игроков, но Мэтт — проверенный вариант.

По договору он может обойтись дешевле Найджела Доуса, а по производительности — практически не уступит. Возможно, что в Нур-Султан приедут оба канадца, усиленные Линденом Веем в центре атаки. Может получиться интересное звено.

Напомним, «Барыс» в межсезонье может расстаться не только с главным тренером Скабелкой, но и группой лидеров-легионеров. Возможно, что в клубе пойдут в казахстанском направлении.

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