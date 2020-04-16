Чемпион мира по хоккею Андрей Марков принял решение о завершении карьеры

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Последний сезон Марков, которому в декабре исполнился 41 год, провел в составе ярославского «Локомотива». В 23 играх регулярного чемпионата он забросил одну шайбу и сделал шесть голевых передач. В плей-офф на его счету один результативный пас.

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«Андрей мне сказал, что не будет больше играть. Он завершает карьеру», — сказал Исаков.

Марков является воспитанником подмосковного «Химика», свою профессиональную карьеру он начал в 1995 году. Спустя три сезона защитник перешел в московское «Динамо», с которым в 2000 году выиграл чемпионат России. Марков забросил свою самую известную шайбу в финале Евролиги (европейский клубный турнир, проводившийся с 1996 по 2000 год) сезона-1998/99, когда за восемь секунд до окончания основного времени матча он сравнял счет в игре с магнитогорским «Металлургом» броском от своих ворот. Однако динамовцы впоследствии проиграли в овертайме со счетом 1:2.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Марков выступал за «Монреаль» с 2000 по 2017 год. В регулярных чемпионатах он провел 990 матчей, в которых набрал 572 очка (119 шайб + 453 результативные передачи). Во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/05 Марков также защищал цвета «Динамо» и во второй раз чемпионом страны.