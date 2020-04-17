Опасный капитан. Как новый лидер «Барыса» может обойти Боченски, Доуса и Даллмэна

Источник: РИА "Новости"

26-летний защитник провел в Нур-Султане третий сезон и набрал 111 (39+72) очков в 176 матчах. Контракт Дица с «Барысом» действует еще два года — до апреля 2022-го.

ТОП-7 самых бросающих игроков «Барыса» в КХЛ.

1. Кевин Даллмэн — 1680 бросков (девять сезонов);

2. Брэндон Боченски — 1470 бросков (восемь сезонов);

3. Роман Старченко — 1436 бросков (12 сезонов);

4. Найджел Доус — 1300 бросков (семь сезонов);

5. Роман Савченко — 893 броска (десять сезонов);

6. Даррен Диц — 665 бросков (три сезона);

7. Талгат Жайлауов — 650 бросков (11 сезонов).

Диц обошел в этом сезоне Жайлауова, а в следующем должен превзойти Савченко. До квартета нападающих есть определенное расстояние, но три-четыре сезона — и он в ТОП-3, а через пять — обойдет и Даллмэна.