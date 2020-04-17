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08:59 (мск), источник: Vesti.kz

Опасный капитан. Как новый лидер «Барыса» может обойти Боченски, Доуса и Даллмэна

Капитан «Барыса» и защитник сборной Казахстана Даррен Диц является одним из самых агрессивных игроков в нападении в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) — активность помогла ему выйти на пятое место в истории клуба по броскам. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

26-летний защитник провел в Нур-Султане третий сезон и набрал 111 (39+72) очков в 176 матчах. Контракт Дица с «Барысом» действует еще два года — до апреля 2022-го.

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ТОП-7 самых бросающих игроков «Барыса» в КХЛ.

1. Кевин Даллмэн — 1680 бросков (девять сезонов);
2. Брэндон Боченски — 1470 бросков (восемь сезонов);
3. Роман Старченко — 1436 бросков (12 сезонов);
4. Найджел Доус — 1300 бросков (семь сезонов);
5. Роман Савченко — 893 броска (десять сезонов);
6. Даррен Диц — 665 бросков (три сезона);
7. Талгат Жайлауов — 650 бросков (11 сезонов).

Диц обошел в этом сезоне Жайлауова, а в следующем должен превзойти Савченко. До квартета нападающих есть определенное расстояние, но три-четыре сезона — и он в ТОП-3, а через пять — обойдет и Даллмэна.

Напомним, казахстанский клуб «Барыс» второй раз выиграл дивизион в КХЛ, а затем прошел первый круг Кубка Гагарина. После двух лет сотрудничества команду покинул Андрей Скабелка, и столичный клуб приступил к поиску нового главного тренера.

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