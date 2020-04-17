Миллионы просмотров за драки. Тафгай «Барыса» Дамир Рыспаев — самый популярный хоккеист КХЛ в YouTube

Бой защитника против Евгения Артюхина из СКА, состоявшийся в ноябре 2015 года в Санкт-Петербурге, вышел на третье место по популярности на официальном канале Лиги, набрав почти 3,2 миллиона просмотров. Это видео уступает лишь буллитам Павла Дацюка (3,5 миллиона) и Никиты Гусева (6,1 миллиона).

Но если суммировать просмотры всех драк с участием Дамира Рыспаева, то он занимает первое место. При этом в КХЛ Рыспаев сыграл всего 25 матчей, на льду провел в общей сложности 42 минуты и 2 секунды, а количество штрафного времени зашкаливает — 194 минуты.