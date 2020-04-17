Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
31Галактический «Реал» с Роналдо и Зиданом. Где они сейчас?
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
14:26 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» продлило контракт с хоккеистом Яшкиным

ТАСС, 17 апреля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» продлил контракт с чешским нападающим Дмитрием Яшкиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Новое соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Яшкин, в сезоне-2018/19 выступавший за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», перешел в «Динамо» летом 2019 года. В сезоне-2019/20 Яшкин в регулярном чемпионате КХЛ набрал 63 (31 шайба + 32 голевые передачи) очка в 58 встречах. В плей-офф на его счету три гола и три результативные передачи.

В регулярном чемпионате «Динамо» заняло четвертое место в таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф обыграло «Спартак» (4−2 в серии). Сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 "Мама сказала: даже если все вымрут, вы поедете"
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
«Барселона» исключила возвращение Неймара летом
Шубенков восхвалил СССР и вспомнил о боявшемся социализма мире
Аршавин объяснил, почему не остался жить в Казахстане
Энтони Джошуа вызвал на бой Тайсона Фьюри
Кокорин поведал о влиянии тюрьмы на отказ сосать палец при голах
СМИ: Футболисты клуба Черышева согласились на понижение зарплат
«Челси» не намерен продавать чемпиона мира-2018
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь