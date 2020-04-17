Московское «Динамо» продлило контракт с хоккеистом Яшкиным
ТАСС, 17 апреля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» продлил контракт с чешским нападающим Дмитрием Яшкиным. Об этом сообщает
ТАСС, 17 апреля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» продлил контракт с чешским нападающим Дмитрием Яшкиным. Об этом сообщает
Новое соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на два года.
Яшкин, в сезоне-2018/19 выступавший за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», перешел в «Динамо» летом 2019 года. В сезоне-2019/20 Яшкин в регулярном чемпионате КХЛ набрал 63 (31 шайба + 32 голевые передачи) очка в 58 встречах. В
В регулярном чемпионате «Динамо» заняло четвертое место в таблице Западной конференции, а в первом раунде