Экс-форвард «Барыса» рассказал о Дамире Рыспаеве вне льда и драк

За казахстанскую команду Спиридонов выступал с 2008 по 2010 год и с 2012 по 2014 год.

В 152 матчах россиянин набрал 118 (54+64) очков.

«Дамир Рыспаев — парень с характером, крепкий, ничего не скажешь. Но вне льда он добрый и порядочный», — отметил Спиридонов.

Впервые в заявку «Барыса» Рыспаев попал в сезоне 2012/13, но дебютировал в КХЛ в октябре 2014 года. За три сезона он провел 25 игр без результативных действий при показателе полезности «-1» и 194 минутах штрафа.