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15:43 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-форвард «Барыса» рассказал о Дамире Рыспаеве вне льда и драк

Бывший нападающий «Барыса», а ныне ассистент главного тренера «Сочи» Максим Спиридонов высказал свое мнение о бывшем одноклубнике Дамире Рыспаеве, сообщает «Шайба.kz».

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За казахстанскую команду Спиридонов выступал с 2008 по 2010 год и с 2012 по 2014 год.

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Миллионы просмотров за драки. Тафгай «Барыса» Дамир Рыспаев — самый популярный хоккеист КХЛ в YouTube

В 152 матчах россиянин набрал 118 (54+64) очков.

«Дамир Рыспаев — парень с характером, крепкий, ничего не скажешь. Но вне льда он добрый и порядочный», — отметил Спиридонов.

Впервые в заявку «Барыса» Рыспаев попал в сезоне 2012/13, но дебютировал в КХЛ в октябре 2014 года. За три сезона он провел 25 игр без результативных действий при показателе полезности «-1» и 194 минутах штрафа.

Накануне стало известно, что 25-летний Рыспаев оказался самым популярным игроком в истории КХЛ в YouTube. Миллионы просмотров защитнику принесли драки на льду.

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