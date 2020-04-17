Экс-форвард «Барыса» рассказал о Дамире Рыспаеве вне льда и драк
Бывший нападающий «Барыса», а ныне ассистент главного тренера «Сочи» Максим Спиридонов высказал свое мнение о бывшем одноклубнике Дамире Рыспаеве, сообщает «Шайба.kz».
Бывший нападающий «Барыса», а ныне ассистент главного тренера «Сочи» Максим Спиридонов высказал свое мнение о бывшем одноклубнике Дамире Рыспаеве, сообщает «Шайба.kz».
За казахстанскую команду Спиридонов выступал с 2008 по 2010 год и с 2012 по 2014 год.
В 152 матчах россиянин набрал 118 (54+64) очков.
«Дамир Рыспаев — парень с характером, крепкий, ничего не скажешь. Но вне льда он добрый и порядочный», — отметил Спиридонов.
Впервые в заявку «Барыса» Рыспаев попал в сезоне 2012/13, но дебютировал в КХЛ в октябре 2014 года. За три сезона он провел 25 игр без результативных действий при показателе полезности «-1» и 194 минутах штрафа.
Накануне стало известно, что 25-летний Рыспаев оказался самым популярным игроком в истории КХЛ в YouTube. Миллионы просмотров защитнику принесли драки на льду.