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21:27 (мск), источник: Vesti.kz

Российский клуб пригласил «Барыс» на турнир

Казахстанский «Барыс», китайский «Куньлунь Ред Стар» и екатеринбургский «Автомобилист» получили приглашения для участия в Кубке Ромазана в Магнитогорске. Об этом РИА Новости сообщил первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков.

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Мемориал Ромазана проводится с 1992 года и входит в число предсезонных турниров, включенных в календарь Международной федерации хоккея. Из 28 розыгрышей турниров 14 раз победителем становился «Металлурга».

«На участие в Кубке Ромазана отправили приглашение “Барысу”, “Автомобилисту”, “Куньлуню”. Китайский клуб уже подтвердил свое участие. Отправили приглашения и иностранным клубам. “Автомобилист” сообщил, что если у них не будет зарубежных турниров в эти сроки, то приедут», — сказал Ласьков.

«Есть ограничения из-за коронавируса, с иностранными коллегами обговаривали сборы, но прекрасно понимаем, что, скорее всего, сборы будут проходить в родном Магнитогорске. У нас в городе есть Центральный стадион, ледовый дворец, есть атлетические залы», — добавил Ласьков.

Отметим, что в прошедшем сезоне «Барыс» выбил «Металлург» в первом раунде плей-офф — 4−1. В регулярном чемпионате казахстанский клуб стал вторым в Восточной конференции и выиграл дивизион Чернышева.

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