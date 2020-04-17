Российский клуб пригласил «Барыс» на турнир

Мемориал Ромазана проводится с 1992 года и входит в число предсезонных турниров, включенных в календарь Международной федерации хоккея. Из 28 розыгрышей турниров 14 раз победителем становился «Металлурга».

«На участие в Кубке Ромазана отправили приглашение “Барысу”, “Автомобилисту”, “Куньлуню”. Китайский клуб уже подтвердил свое участие. Отправили приглашения и иностранным клубам. “Автомобилист” сообщил, что если у них не будет зарубежных турниров в эти сроки, то приедут», — сказал Ласьков.

«Есть ограничения из-за коронавируса, с иностранными коллегами обговаривали сборы, но прекрасно понимаем, что, скорее всего, сборы будут проходить в родном Магнитогорске. У нас в городе есть Центральный стадион, ледовый дворец, есть атлетические залы», — добавил Ласьков.