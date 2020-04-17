Российский клуб пригласил «Барыс» на турнир
Казахстанский «Барыс», китайский «Куньлунь Ред Стар» и екатеринбургский «Автомобилист» получили приглашения для участия в Кубке Ромазана в Магнитогорске. Об этом РИА Новости сообщил первый
Казахстанский «Барыс», китайский «Куньлунь Ред Стар» и екатеринбургский «Автомобилист» получили приглашения для участия в Кубке Ромазана в Магнитогорске. Об этом РИА Новости сообщил первый
Мемориал Ромазана проводится с 1992 года и входит в число предсезонных турниров, включенных в календарь Международной федерации хоккея. Из 28 розыгрышей турниров 14 раз победителем становился «Металлурга».
«На участие в Кубке Ромазана отправили приглашение “Барысу”, “Автомобилисту”, “Куньлуню”. Китайский клуб уже подтвердил свое участие. Отправили приглашения и иностранным клубам. “Автомобилист” сообщил, что если у них не будет зарубежных турниров в эти сроки, то приедут», — сказал Ласьков.
«Есть ограничения
Отметим, что в прошедшем сезоне «Барыс» выбил «Металлург» в первом раунде