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15:23 (мск), источник: Vesti.kz

Инсайдеры раскрыли информацию о возвращении Доуса и обладателя Кубка Гагарина в «Барыс»

Инсайдерский телеграм-канал о хоккее «АренаБреда» прокомментировал информацию о возможном возвращении Найджела Доуса и Линдена Вея в казахстанский «Барыс».

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, агент хоккеистов Шуми Бабаев заинтересован в подписании клиентами контрактов с одним из топ-клубов КХЛ.

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Однако ни с «Барысом», ни с «Салаватом Юлаевым» представитель игроков не разговаривал.

35-летний Доус выступал за «Барыс» в 2011 и 2018 годах. Следующие два сезона был игроком «Автомобилиста». По окончании сезона-2019/20 он покинул клуб из Екатеринбурга.

Вей играл за «Барыс» в сезоне-2017/18 годов. За казахстанский клуб он сыграл 50 матчей и набрал 52 (17+35) очка, войдя в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ.

Минувший сезон канадский форвард провел в составе ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ 52 матча и набрал 48 (13+35) очков, в четырех играх плей-офф записал в актив два (1+1) очка. В составе армейцев он выиграл Кубок Гагарина.

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