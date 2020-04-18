Инсайдеры раскрыли информацию о возвращении Доуса и обладателя Кубка Гагарина в «Барыс»
Инсайдерский
Инсайдерский
По информации источника, агент хоккеистов Шуми Бабаев заинтересован в подписании клиентами контрактов с одним из
Однако ни с «Барысом», ни с «Салаватом Юлаевым» представитель игроков не разговаривал.
35-летний Доус выступал за «Барыс» в 2011 и 2018 годах. Следующие два сезона был игроком «Автомобилиста». По окончании сезона-2019/20 он покинул клуб из Екатеринбурга.
Вей играл за «Барыс» в сезоне-2017/18 годов. За казахстанский клуб он сыграл 50 матчей и набрал 52 (17+35) очка, войдя в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ.
Минувший сезон канадский форвард провел в составе ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ 52 матча и набрал 48 (13+35) очков, в четырех играх