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16:35 (мск), источник: ТАСС

Агент Зарипова заявил, что переговоры с «Ак Барсом» о новом контракте еще не завершены

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» и нападающий команды Данис Зарипов продолжают вести переговоры о новом контракте 39-летнего игрока. Об этом ТАСС сообщил агент форварда Юрий Николаев.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт Зарипова с «Ак Барсом» рассчитан до 30 апреля. Нападающий выступает за клуб из Казани с 2017 года, ранее он играл в этой команде с 2001 по 2013 год.

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«Торгуемся, — сказал Николаев в ответ на вопрос, предложил ли “Ак Барс” новый контракт Зарипову. — Альтернативные варианты продолжения карьеры пока не рассматриваются. Рано их рассматривать, будем [это делать] после 1 мая».

Сезон-2019/20 в КХЛ был досрочно завершен 25 марта в связи с невозможностью проведения матчей в неблагоприятных эпидемиологических условиях, а также отказом финского «Йокерита» и казахстанского «Барыса» от дальнейшего участия. Турнир был остановлен после первого раунда плей-офф.

В регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции, а в сводной таблице лиги стал вторым после ЦСКА. Зарипов принял участие в 52 матчах, набрав 26 (13+13) очков по системе «гол плюс пас». В плей-офф он не сыграл ни в одной встрече, пропустив четыре игры против нижнекамского «Нефтехимика» из-за травмы («Ак Барс» победил в серии со счетом 4−0).

Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (трижды в составе «Ак Барса», два раза с магнитогорским «Металлургом»), ему также принадлежит рекорд по числу игр в высших дивизионах чемпионата страны (1212 матчей). Вместе со сборной России он трижды становился чемпионом мира — в 2008, 2009 и 2014 годах.

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