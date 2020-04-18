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18 апреля, источник: Vesti.kz

Легионер «Барыса» намекнул на уход из клуба

Нападающий «Барыса» Линус Виделль записал видео с обращением к болельщикам казахстанского клуба.

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«Привет всем болельщика “Барыса”. Было приятно играть для вас. Думаю, у нас получился хороший сезон. Плохо, что он так скоро закончился. Будьте здоровы и не забывайте мыть руки», — сказал Виделль.

Возможно, шведский нападающий покидает «Барыс». Его контракт со столичным клубом истекает 30 апреля.

Ранее Виделль заявил, что пока не знает, останется ли в казахстанском клубе на следующий сезон. В сезоне КХЛ-2019/20 швед провел 42 матча за казахстанский клуб в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 34 очка (11 голов и 23 передачи).

Всего в КХЛ Виделль провел 433 матча, выступая за «Югру», «Северсталь», рижское «Динамо», нижегородское «Торпедо», китайский «Куньлунь Ред Стар», челябинский «Трактор» и «Барыс», отметившись 274 очками (97+177).

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