Легионер «Барыса» намекнул на уход из клуба
Нападающий «Барыса» Линус Виделль записал видео с обращением к болельщикам казахстанского клуба.
Нападающий «Барыса» Линус Виделль записал видео с обращением к болельщикам казахстанского клуба.
«Привет всем болельщика “Барыса”. Было приятно играть для вас. Думаю, у нас получился хороший сезон. Плохо, что он так скоро закончился. Будьте здоровы и не забывайте мыть руки», — сказал Виделль.
Возможно, шведский нападающий покидает «Барыс». Его контракт со столичным клубом истекает 30 апреля.
Ранее Виделль заявил, что пока не знает, останется ли в казахстанском клубе на следующий сезон. В сезоне КХЛ-2019/20 швед провел 42 матча за казахстанский клуб в регулярном чемпионате и
Всего в КХЛ Виделль провел 433 матча, выступая за «Югру», «Северсталь», рижское «Динамо», нижегородское «Торпедо», китайский «Куньлунь Ред Стар», челябинский «Трактор» и «Барыс», отметившись 274 очками (97+177).