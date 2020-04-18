Легионер «Барыса» намекнул на уход из клуба

«Привет всем болельщика “Барыса”. Было приятно играть для вас. Думаю, у нас получился хороший сезон. Плохо, что он так скоро закончился. Будьте здоровы и не забывайте мыть руки», — сказал Виделль.

Возможно, шведский нападающий покидает «Барыс». Его контракт со столичным клубом истекает 30 апреля.

Ранее Виделль заявил, что пока не знает, останется ли в казахстанском клубе на следующий сезон. В сезоне КХЛ-2019/20 швед провел 42 матча за казахстанский клуб в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 34 очка (11 голов и 23 передачи).