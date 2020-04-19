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12:51 (мск), источник: ТАСС

Капитан ХК «Йокерит» Регин принял решение покинуть финскую команду

ТАСС, 19 апреля. Капитан финского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» датчанин Петер Регин принял решение покинуть команду. Об этом сообщает пресс-служба «Йокерита».

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Источник: РИА "Новости"

«Для меня это очень эмоциональный момент, для меня было честью играть за такой большой клуб, — сказал 34-летний Регин. — Я знаю, что ни один иностранный игрок никогда не был здесь капитаном. Я горжусь тем, что мне посчастливилось быть капитаном команды в течение четырех лет».

В сезоне-2019/20 нападающий провел 66 игр в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 44 очка (18 шайб + 26 результативных передач). Всего в лиге Регин сыграл 295 матчей за «Йокерит», набрав 194 (66+128) очка.

До перехода в «Йокерит» датский нападающий играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где выступал за «Оттаву», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Чикаго».

Сезон-2019/20 в КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. «Йокерит» завершил регулярный чемпионат на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф финский клуб оказался сильнее ярославского «Локомотива», победив в серии со счетом 4−2. Во втором раунде «Йокерит» должен был сыграть со СКА из Санкт-Петербурга.

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