Капитан ХК «Йокерит» Регин принял решение покинуть финскую команду

Источник: РИА "Новости"

«Для меня это очень эмоциональный момент, для меня было честью играть за такой большой клуб, — сказал 34-летний Регин. — Я знаю, что ни один иностранный игрок никогда не был здесь капитаном. Я горжусь тем, что мне посчастливилось быть капитаном команды в течение четырех лет».

В сезоне-2019/20 нападающий провел 66 игр в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 44 очка (18 шайб + 26 результативных передач). Всего в лиге Регин сыграл 295 матчей за «Йокерит», набрав 194 (66+128) очка.

До перехода в «Йокерит» датский нападающий играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где выступал за «Оттаву», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Чикаго».