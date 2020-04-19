Капитан ХК «Йокерит» Регин принял решение покинуть финскую команду
ТАСС, 19 апреля. Капитан финского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» датчанин Петер Регин принял решение покинуть команду. Об этом сообщает
ТАСС, 19 апреля. Капитан финского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» датчанин Петер Регин принял решение покинуть команду. Об этом сообщает
«Для меня это очень эмоциональный момент, для меня было честью играть за такой большой клуб, — сказал 34-летний Регин. — Я знаю, что ни один иностранный игрок никогда не был здесь капитаном. Я горжусь тем, что мне посчастливилось быть капитаном команды в течение четырех лет».
В сезоне-2019/20 нападающий провел 66 игр в регулярном чемпионате и
До перехода в «Йокерит» датский нападающий играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где выступал за «Оттаву», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Чикаго».
Сезон-2019/20 в КХЛ не был доигран