«Металлург» подписал новый контракт с Вадимом Антипиным до 2022 года

В прошедшем сезоне Антипин провел пять матчей в КХЛ и не отметился результативными действиями. Также защитник провел 25 игр за «Зауралье» и «Стальных Лис». В МХЛ игрок отметился 8 (2+6) очками при показателе полезности «+5», а в ВХЛ набрал 2 (0+2) очка при «+2».