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14:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Металлург» подписал новый контракт с Вадимом Антипиным до 2022 года

Защитник «Металлурга» Вадим Антипин подписал новый контракт с магнитогорцами, сообщается на официальном сайте клуба.

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Соглашение с 19-летним братом Виктора Антипина рассчитано до 2022 года.

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В прошедшем сезоне Антипин провел пять матчей в КХЛ и не отметился результативными действиями. Также защитник провел 25 игр за «Зауралье» и «Стальных Лис». В МХЛ игрок отметился 8 (2+6) очками при показателе полезности «+5», а в ВХЛ набрал 2 (0+2) очка при «+2».

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