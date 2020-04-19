«Барыс» решил расстаться с натурализованным хоккеистом сборной Казахстана
Вратарь сборной Казахстана Хенрик Карлссон покинет «Барыс». Об этом сообщил комментатор Александр Олейник во время прямого эфира на странице Vesti.kz в Instagram.
Вратарь сборной Казахстана Хенрик Карлссон покинет «Барыс». Об этом сообщил комментатор Александр Олейник во время прямого эфира на странице Vesti.kz в Instagram.
Контракт Карлссона заканчивается 30 апреля.
Руководство клуба решило не продлевать соглашение с 36-летним шведом, который в минувшем сезоне проиграл конкуренцию канадцу Эдди Паскуале.
За «Барыс» Карлссон выступает с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 20 матчей в регулярном чемпионате, пропустив 37 шайб и отразив 92,5 процента бросков, а в
В 2018 году Карлссон получил гражданство Казахстана и стал выступать за сборную. В ее составе он играл на двух чемпионатах мира в первом дивизионе и квалификации Олимпиады-2022.
До «Барыса» Карлссон выступал в КХЛ за «Йокерит» и «Авангард», а в НХЛ — за «Чикаго» и «Калгари». Также он играл за сборную Швецию в товарищеских турнирах.