В России признали «Барыс» вторым самым ценным зарубежным клубом КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Не дай бог, но какой иностранный клуб КХЛ тебе было бы обиднее всего потерять?» — спросил подписчиков Лысенков.

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Первое место с 65 процентами набрал финский «Йокерит», а второе — «Барыс», за который отдали 19 процентов. Семь процентов досталось белорусскому «Динамо» (Минск), шесть — латвийскому «Динамо» (Рига), а три — и китайскому «Куньлуню».

В прошедшем сезоне из иностранных клубов только «Йокерит» и «Барыс» вышли в плей-офф, где успешно преодолели первый раунд. Первым с Кубка Гагарина снялся финский клуб, а вслед за ним 17 марта такое решение принял представитель Казахстана. Спустя день КХЛ объявила о приостановке матчей до 10 апреля, а через неделю — о досрочном завершении сезона.