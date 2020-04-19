В России признали «Барыс» вторым самым ценным зарубежным клубом КХЛ
Известный обозреватель Павел Лысенков провел опрос в
Известный обозреватель Павел Лысенков провел опрос в
«Не дай бог, но какой иностранный клуб КХЛ тебе было бы обиднее всего потерять?» — спросил подписчиков Лысенков.
Первое место с 65 процентами набрал финский «Йокерит», а второе — «Барыс», за который отдали 19 процентов. Семь процентов досталось белорусскому «Динамо» (Минск), шесть — латвийскому «Динамо» (Рига), а три — и китайскому «Куньлуню».
В прошедшем сезоне из иностранных клубов только «Йокерит» и «Барыс» вышли в
Ранее стало известно, что «Барыс», «Йокерит» и рижское «Динамо» могут пропустить следующий сезон КХЛ, если Россия летом не откроет границы в связи с пандемией коронавируса. При этом «Куньлунь» и минское «Динамо» не собираются сниматься с лиги, а ждут указаний от руководства.