«Там неадекватное руководство». Олейник — об отмазке Скабелки и уходе из «Барыса» в «Локомотив»

Источник: РИА "Новости"

Он считает, что белорус не собирался оставаться в клубе из Нур-Султана, а заявление о нежелании параллельно работать в сборной и улучшенное предложение были формальностью и игрой.

— Меня не удивила новость об уходе Скабелки. По той простой причине, что он сделал себе имя, два подряд сезона становился победителем дивизиона Чернышева, — говорит Олейник. — Здесь ничего удивительного не должно быть. Скабелка всем, а в первую очередь — себе, доказал, что он тренер, который может работать с топ-командами.

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Я думаю, что все эти попытки оставить Скабелку, предложить ему более высокий контракт после объявления о досрочном завершении сезона — это была формальность, игра. На тот момент он прекрасно понимал, что следующий сезон начнет с «Локомотивом».

— То есть нежелание тренировать сборную — это отмазка, как ее называли?

— Наверное, будет правильно так и сказать — это отмазка. Скабелка искал поводы, чтобы «Барыс» не предложил ему более выгодный контракт. Думаю, даже если бы «Барыс» ему сказал: «Клуб — отдельно, сборная — отдельно», он бы нашел еще какие-то варианты не подписываться с нашей командой. Хорошая тактика, хороший агент у него — думаю, это все сыграло. Скабелка уже в марте-апреле знал, что он в другой команде будет. Все разговоры о сборной это были отговорки.

— Чем ему интереснее «Локомотив», чем «Барыс»?

— Я не знаю, чем ему этот вариант выгоднее. Единственное, что мы знаем, «Локомотив» — это Российские железные дороги. РЖД — это всегда стабильность, хороший баланс на счете, право выбора игроков. У «Локо» бюджет в два раза выше, чем у «Барыса» — ты можешь собирать совсем других игроков.

Может, Скабелка посчитал: «Сибирь», «Барыс» — середняки, он выжал из них максимум, в «Авангарде» — осечка. Теперь он в «Локомотиве», где не совсем понятно все с руководством — я бы даже сказал, что руководство там неадекватное. И тут, наверное, будут проблемы. Посмотрим, как он будет выбираться — интересно. От себя хочу пожелать ему удачи.