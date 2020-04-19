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17:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Энрот — о минском «Динамо»: Дикий Запад в этой организации

Экс-голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот рассказал о минувшем сезоне в стане «зубров».

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Источник: РИА "Новости"

«Не хочу сидеть и говорить слишком много плохого о прошлом сезоне, но, конечно, было тяжело. Было много матчей, когда у нас вообще не было шансов. Вот уже пару лет Минску приходится нелегко, и я действительно не знаю, что там нужно менять. Сначала в сезоне всё шло хорошо, но потом становилось всё хуже и хуже. Играл там достаточно хорошо в течение нескольких месяцев, но мои последние две недели получились не очень. Возможно, это произошло немного не вовремя, поскольку подходил дедлайн, когда “Динамо” могло от меня избавиться.

Расторжение контракта? Тренер Крэйг Вудкрофт даже не знал, что я покидаю команду. Он узнал об этом, когда они встретились вечером и собирались на выездную встречу. Таких вещей было очень много. Дикий Запад в этой организации. Надеюсь, в будущем в Минске всё будет нормально», — отметил Энрот.

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