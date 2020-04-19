Хоккеист «Барыса» рассказал о ситуации с коронавирусом в Швеции

В пятницу глава МИД Швеции Анн Линде назвала мифом заявления о том, что жизнь в Швеции продолжается как обычно, несмотря на коронавирус, а шведский подход радикально отличается от принятого в других странах.

«В Швеции не был объявлен карантин, но определенные ограничения все же введены. Некоторые места закрыты и не работают. Что касается меня, то моей жизни никакие изменения, по сути, не коснулись. Живу своей привычной жизнью. Но я просто надеюсь, что в мире все наладится в самое ближайшее время», — сказал Виделль по телефону.