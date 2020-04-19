Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
17Драки с милицией и вырванные кресла. Кадры самого безумного дерби «Спартак» — ЦСКА
1810 главных побед в карьере Алины Загитовой
17:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеист «Барыса» рассказал о ситуации с коронавирусом в Швеции

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеист «Барыса» из Нур-Султана Линус Виделль заявил РИА Новости, что ситуация с коронавирусом никак не отразилась на его жизни в Швеции.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу глава МИД Швеции Анн Линде назвала мифом заявления о том, что жизнь в Швеции продолжается как обычно, несмотря на коронавирус, а шведский подход радикально отличается от принятого в других странах.

«В Швеции не был объявлен карантин, но определенные ограничения все же введены. Некоторые места закрыты и не работают. Что касается меня, то моей жизни никакие изменения, по сути, не коснулись. Живу своей привычной жизнью. Но я просто надеюсь, что в мире все наладится в самое ближайшее время», — сказал Виделль по телефону.

Действующий контракт 34-летнего Виделля с «Барысом» истекает 30 апреля. В сезоне КХЛ-2019/20 швед провел 42 матча за казахстанский клуб в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 34 очка (11 голов и 23 передачи).

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Сексуальный трансфер 'Лидса' — веская причина симпатизировать этому клубу
Секс-символ UFC потренировалась обнаженной во время карантина
Появилась информация о дате старта группового этапа ЛЧ-2020/21
«Барселона» хочет вернуть хавбека «Баварии»
Представитель «Тоттенхэма» оценил вероятность трансфера Дзюбы
Шюррле организовал вывоз Тедеско в Германию на частном самолете
Казахстанская волейболистка готова сняться для Playboy (фото)
Скончался двукратный чемпион Испании в составе «Реала»
Оставшиеся туры РПЛ хотят доиграть без зрителей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь