Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
27Лучшие спортивные фото 2020 года
08:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Обмены, подписания, сделки. 8 cамых неактивных клубов КХЛ на трансферном рынке

Комплектованием составов на следующий сезон команды занимаются уже сейчас, но спешат далеко не все.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Пандемия коронавируса и режим самоизоляции — не повод бросать работу, тем более в век гаджетов и цифровых технологий. Некоторые клубы КХЛ активно комплектуют свои составы на следующий сезон уже сейчас, ведь потом на трансферном рынке останутся только малопривлекательные активы, а кто-то откровенно спит. Кто же активничает меньше остальных?

Во время загрузки произошла ошибка.
Что полезно знать
Если сидишь дома

ЗАПАД

Малоактивные: «Йокерит», «Торпедо», «Динамо» Р, «Динамо» Мн.

Как и обычно, никуда не спешит «Йокерит». Финский клуб спокойно и размеренно комплектует состав, пока подписав лишь Линдбека и Шрёдера из «Торпедо». Стоит отметить и уход из финского клуба многолетнего датского капитана Регина. В остальном же финны, повторимся, выжидают.

«Торпедо» никак не может определиться с новым главным тренером, а набирать команду под Дэвида Немировски в Нижнем Новгороде не спешат. Поговаривают, что клуб может возглавить ушедший из «Магнитки» Виктор Козлов, по пока что мы видим лишь кандидатов «на выход». Шрёдер, Линдбек, Баранцев, Бочаров, Дженовей — это лишь малая часть тех, кто уйдёт из «Торпедо». Подписывать, повторимся, нижегородцы никого не спешат. Может, хотя бы Владимира Галузина вернут?

Зато ничего удивительного нет в кадровой политике рижского и минского «Динамо». Минчане накануне и вовсе уведомили общественность, что официально отправляются в отпуск. Постойте, а разве отпуск у «зубров» начался не с первого матча регулярного чемпионата? Никто и ничего делать в минском «Динамо» не может и не хочет, поэтому команда так и будет болтаться на последних местах.

В Риге, поговаривают, серьёзные проблемы с бизнесом (из-за коронавирусной пандемии) у председателя совета директоров команды Юриса Савицкиса, поэтому в рижском «Динамо» пока топчутся вокруг выбора нового главного тренера.

В быту принято шутить над медлительностью эстонцев, но рижане сейчас показывают себя ещё более медлительными в трансферном плане.

Читайте также
Олейник нашел для «Барыса» идеального тренера после Скабелки

ВОСТОК

Малоактивные: «Барыс», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Куньлунь Ред Стар».

«Барыс» смирился и официально объявил об уходе главного тренера Андрея Скабелки. Нового рулевого по-прежнему не назначили, да и трансферов «на вход» у клуба из Нур-Султана пока нет. Есть разве что ушедшие легионеры, вроде Охтамаа и Найта, но об этом будет объявлено позднее. По всей видимости, «Барысу» придётся строить новую команду.

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский давно переподписал всех финских легионеров, кроме Пельтолы, который покидает команду. После этого в «Сибири» наступила тишина. Есть неподписанные игроки вроде Красикова, Пигановича или капитана команды Логинова, есть слухи о возможных новых лицах, но конкретики пока никакой. «Сибирь» очень аккуратна и осторожна на трансферном рынке. В этом, конечно, заслуга и самого Фастовского. Но не останется ли он у разбитого корыта?

«Салават Юлаев» ищет замену ушедшему Линусу Умарку, но пока на сто процентов её не нашёл. Кроме того, не подписаны контракты с Коледовым, Кадейкиным, Бурмистровым. Покидает уфимцев защитник Захар Арзамасцев, который будет выступать за «Автомобилист». И, конечно же, «Салавату» нужно побыстрее определяться с главным тренером. Если решено оставить Николая Цулыгина, то контракт с ним нужно продлевать. Тянуть здесь нечего.

Во время загрузки произошла ошибка.

В «Куньлуне» вообще полная тишина. Известно лишь, что главный тренер Курт Фрейзер, а также чешский вратарь Грубец продолжат выступать за китайский клуб. В остальном же «драконы» вообще не торопятся. Хотя куда им торопиться? Может, команда вообще не примет участия в следующем чемпионате КХЛ или же переберётся из Китая в Россию, учитывая нынешние реалии. Такого варианта исключать нельзя.

Павел Панышев

Читайте также
Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торпедо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сибирь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Внебрачный сын Шварценеггера поразил сходством с отцом!
Составлен список лучших вратарей мира
СМИ: Игрок сборной Англии согласовал с МЮ детали контракта
Игрок «Андерлехта» пропал в ОАЭ во время пандемии коронавируса
Агент раскрыл гонорар Хабиба за бой с МакГрегором
Скончался двукратный чемпион Испании в составе «Реала»
Гретцки: Овечкин приложит усилия, чтобы побить мой рекорд в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь