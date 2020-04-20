Обмены, подписания, сделки. 8 cамых неактивных клубов КХЛ на трансферном рынке
Комплектованием составов на следующий сезон команды занимаются уже сейчас, но спешат далеко не все.
Комплектованием составов на следующий сезон команды занимаются уже сейчас, но спешат далеко не все.
Пандемия коронавируса и режим самоизоляции — не повод бросать работу, тем более в век гаджетов и цифровых технологий. Некоторые клубы КХЛ активно комплектуют свои составы на следующий сезон уже сейчас, ведь потом на трансферном рынке останутся только малопривлекательные активы, а
Малоактивные: «Йокерит», «Торпедо», «Динамо» Р, «Динамо» Мн.
Как и обычно, никуда не спешит «Йокерит». Финский клуб спокойно и размеренно комплектует состав, пока подписав лишь Линдбека и Шрёдера из «Торпедо». Стоит отметить и уход из финского клуба многолетнего датского капитана Регина. В остальном же финны, повторимся, выжидают.
«Торпедо» никак не может определиться с новым главным тренером, а набирать команду под Дэвида Немировски в Нижнем Новгороде не спешат. Поговаривают, что клуб может возглавить ушедший из «Магнитки» Виктор Козлов, по пока что мы видим лишь кандидатов «на выход». Шрёдер, Линдбек, Баранцев, Бочаров, Дженовей — это лишь малая часть тех, кто уйдёт из «Торпедо». Подписывать, повторимся, нижегородцы никого не спешат. Может, хотя бы Владимира Галузина вернут?
Зато ничего удивительного нет в кадровой политике рижского и минского «Динамо». Минчане накануне и вовсе уведомили общественность, что официально отправляются в отпуск. Постойте, а разве отпуск у «зубров» начался не с первого матча регулярного чемпионата? Никто и ничего делать в минском «Динамо» не может и не хочет, поэтому команда так и будет болтаться на последних местах.
В быту принято шутить над медлительностью эстонцев, но рижане сейчас показывают себя ещё более медлительными в трансферном плане.
Малоактивные: «Барыс», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Куньлунь Ред Стар».
«Барыс» смирился и официально объявил об уходе главного тренера Андрея Скабелки. Нового рулевого
Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский давно переподписал всех финских легионеров, кроме Пельтолы, который покидает команду. После этого в «Сибири» наступила тишина. Есть неподписанные игроки вроде Красикова, Пигановича или капитана команды Логинова, есть слухи о возможных новых лицах, но конкретики пока никакой. «Сибирь» очень аккуратна и осторожна на трансферном рынке. В этом, конечно, заслуга и самого Фастовского. Но не останется ли он у разбитого корыта?
«Салават Юлаев» ищет замену ушедшему Линусу Умарку, но пока на сто процентов её не нашёл. Кроме того, не подписаны контракты с Коледовым, Кадейкиным, Бурмистровым. Покидает уфимцев защитник Захар Арзамасцев, который будет выступать за «Автомобилист». И, конечно же, «Салавату» нужно побыстрее определяться с главным тренером. Если решено оставить Николая Цулыгина, то контракт с ним нужно продлевать. Тянуть здесь нечего.
В «Куньлуне» вообще полная тишина. Известно лишь, что главный тренер Курт Фрейзер, а также чешский вратарь Грубец продолжат выступать за китайский клуб. В остальном же «драконы» вообще не торопятся. Хотя куда им торопиться? Может, команда вообще не примет участия в следующем чемпионате КХЛ или же переберётся из Китая в Россию, учитывая нынешние реалии. Такого варианта исключать нельзя.
Павел Панышев