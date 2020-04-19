Олейник нашел для «Барыса» идеального тренера после Скабелки

Он назвал идеальный и хороший варианты замены. Нового тренера «Барыс» должен объявить после 30 апреля.

— Мне первым на ум приходит Андрей Мартемьянов, — говорит Олейник. — Во-первых, он работал с такими середняками — «Амур». В «Автомобилисте» у него был хороший бюджет. В первом сезоне в Екатеринбурге он показал победную суперсерию, но, как сказал сам Мартемьянов, команда перед плей-офф и в самом плей-офф выдохлась — это была проблема. Второй его сезон в Екатеринбурге — междоусобные войны: надо было объединить легионеров, команду Дацюка и еще третью команду внутри.

Для меня лично Мартемьянов в качестве тренера «Барыса» был бы, наверное, самым идеальным. По той простой причине, что в клубе есть ребята способные, трудяги, которые отрабатывают и делают все, что тренер говорит. Это прям идеальный вариант.

— Из последнего — еще появилась кандидатура Дэвида Немировски. Хватит ли ему опыта?

— Почему нет? Он в «Торпедо» показал, что за год-полтора сделал команду, которая с нашим «Барысом», например, провела семь матчей на «Востоке» и проиграла лишь где-то из-за мастерства.

Надо отдать должное Немировски — он смог сплотить иностранцев и россиян. Его главный плюс в том, что он говорит на русском и английском, у него нет языкового барьера. Это был бы оптимальный вариант. Для «Барыса» это было бы круто еще и потому, что он играл за «Барыс» — болельщики к нему с теплотой отнесутся. Так что он тоже хороший вариант.

— Предлагают еще Леонида Тамбиева и Андрея Назарова в комментариях.

— Давайте так: Назаров — точно не тренер. Не то чтобы не тренер для «Барыса», а вообще! Это сугубо мое личное мнение. Здесь нет никакой личной неприязни или историй.

Назаров не тренер уровня КХЛ, может быть — чемпионата Казахстана. Даже ВХЛ уже нет. Человек занимается своей баней, бильярдным столом, шторами — в общем, всем тем, что далеко от хоккея.

Что касается Тамбиева — мне кажется, он не пойдет в «Барыс». У него есть ряд причин. Например, он может сказать, что хочет набрать свой состав, а ему ответят: «Вот есть наши ребята-казахстанцы, есть легионеры — будь любезен, сделай из них команду». Тамбиев не руководил командой, где достаточно много казахстанских игроков — в той же «Сарыарке» были только молодые Борисевич и Еремеев, который, причем, в глубоком запасе.

Вряд ли Тамбиеву придется по душе такая работа. Он неоднократно говорил, что если хочет возглавить команду КХЛ, то собрать ее с нуля, для себя.

Лично для меня Назаров и Тамбиев в «Барысе» — точно нет.