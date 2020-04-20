Бек подпишет двухлетний контракт с «Металлургом»

За омичей 28-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате 56 матчей и набрал 36 (14+22) очков. В плей-офф на его счет 3 результативных передачи в 6 встречах.

До этого в КХЛ Бек выступал за «Куньлунь» и «Автомобилист». Всего в КХЛ у него 175 матчей и 117 (44+73) очков.