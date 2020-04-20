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13:18 (мск), источник: Sport24

Легенда КХЛ требует зарплату в 100 миллионов. Зарипов не прав, но «Ак Барс» предложил ему слишком мало

Смогут ли стороны договориться?

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Источник: Sport24

Наблюдая за ситуацией в некоторых клубах КХЛ в последнее время, становится очевидно, что многие руководители совершенно не готовились к введению жесткого потолка зарплат, а сейчас столкнулись с жуткими трудностями. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин честно сказал, что его команда собиралась выиграть второй Кубок Гагарина, и не думала о снижении зарлатного бюджета. Во только теперь у Игоря Есмантовича дилемма, как собрать команду за 900 млн рублей, которая бы вновь боролась за победу. Но если жизнь заставила генеральных менеджеров начать меняться, то вот многие хоккеисты до сих пор не осознают, как на их карьере отразится введение жестких ограничений по сумме клубных трат.

Ранее я предполагала, что в командах возникнут конфликтные ситуации: игрок будет требовать сумму, которую клуб ему просто не сможет дать. По этой причине Сергей Мозякин не смог сразу договориться с «Металлургом», а его агент Сергей Паремузов назвал первое предложение клуба унизительным. Впрочем, спустя пару-тройку недель сторон вернулись к диалогу — за это время никто в КХЛ не проявил серьезного интереса к ветерану. Сейчас стало известно о возникших проблемах между «Ак Барсом» и Данисом Зариповым. Издание «Бизнес-Онлайн» сообщило, что капитан хочет получать 100 млн рублей в год — такой оклад у хоккеиста прописан по истекающему контракту.

Казанский клуб сделал предложение о продлении соглашения на один сезон с зарплатой 40 млн рублей.

Агент хоккеиста Юрий Николаев подтвердил в прессе, что стороны торгуются, а другие варианты продолжения карьеры его клиент пока не рассматривает. Любопытно, что еще по ходу сезона сообщалось, что стороны договорились о новом соглашении, а Алексей Морозов в прямом эфире поздравлял бывшего партнера с контрактом. К сожалению, нам неизвестно, обсуждалась ли тогда сумма контракта. Но была бы странно, если бы нет.

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Текущая ситуация совсем не красит легендарного нападающего, которому на днях исполнилось 39 лет. Пятикратный обладатель Кубка Гагарина погнался за деньгами и хочет выбить как можно больше из клуба, давшего ему так много в карьере. Нет, его не поддержат, а общественность в этом случае встанет на сторону «Ак Барса», который может и хотел дать больше денег, да их просто нет под потолком. Для человека, который в прошлом сезоне набрал 27 очков (13+14) в 52 матчах, Зарипов просит слишком много. Он и год назад был самым высокооплачиваемым игроком команды, хочет быть им и сейчас, только с еще большим отрывом. Но ведь Данис не молодеет.

В клубе верно считают, что в будущем году он не сможет играть регулярно. Отдавать 1/9 часть платежки под такого игрока будет не слишком благоразумно.

С другой стороны смотреть нужно не только на очки. Зарипов важный человек для раздевалки казанцев. Он настоящий капитан, который объединяет игроков, находит общий язык с тренером. Показательно, как по ходу сезона к нему в тройку поставили Дмитрия Воронкова. 19-летний парень сразу расцвел и начал потрясающе играть. «Ак Барс» со своим капитаном и без него — два разных клуба. Не стоит забывать, что Данис и медийное лицо казанцев. Благодаря нему так много клубных проектов стали успешными. Другой такой личности «барсам» просто не найти. Если принять все эти факты во внимание, то становится очевидно, что 40 млн для такого хоккеиста может быть мало. Не потому что это копейки, а потому что Михаил Глухов по контракту будет зарабатывать столько же. При всем уважении к этому нападающему, но игрок третьего-четвертого звена не должен получать столько же, сколько форвард, способный в одиночку решить исход игры.

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Как известно, истина лежит где-то посередине. Так и с суммой контракта Зарипова. Если уж клуб дает Глухову 40 млн, то должен быть готов на капитана потратить чуть больше. Данис же должен трезво оценить ситуацию, пойти на компромисс и существенно подвинуться в зарплате. Получит он 50 или 100 млн — на его повседневной жизни это никак не отразится, уровень комфорта будет на том же высоком уровне. 39-летний игрок должен понимать, что никто в лиге ему и не предложит сто миллионов. И вопрос сейчас стоит так: либо заканчивать карьеру, либо соглашаться на контракт с «Ак Барсом». Хочется верить, что обе стороны проявят гибкость и пойдут на компромисс, ведь от этого выиграют все. И если Зарипов согласится на 50−60 млн в год, то казанцы должны тут же выслать ему бумаги с контрактом.

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