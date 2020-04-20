Легенда КХЛ требует зарплату в 100 миллионов. Зарипов не прав, но «Ак Барс» предложил ему слишком мало
Смогут ли стороны договориться?
Смогут ли стороны договориться?
Наблюдая за ситуацией в некоторых клубах КХЛ в последнее время, становится очевидно, что многие руководители совершенно не готовились к введению жесткого потолка зарплат, а сейчас столкнулись с жуткими трудностями. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин честно сказал, что его команда собиралась выиграть второй Кубок Гагарина, и не думала о снижении зарлатного бюджета. Во только теперь у Игоря Есмантовича дилемма, как собрать команду за 900 млн рублей, которая бы вновь боролась за победу. Но если жизнь заставила генеральных менеджеров начать меняться, то вот многие хоккеисты до сих пор не осознают, как на их карьере отразится введение жестких ограничений по сумме клубных трат.
Ранее я предполагала, что в командах возникнут конфликтные ситуации: игрок будет требовать сумму, которую клуб ему просто не сможет дать. По этой причине Сергей Мозякин не смог сразу договориться с «Металлургом», а его агент Сергей Паремузов назвал первое предложение клуба унизительным. Впрочем, спустя
Агент хоккеиста Юрий Николаев подтвердил в прессе, что стороны торгуются, а другие варианты продолжения карьеры его клиент пока не рассматривает. Любопытно, что еще по ходу сезона сообщалось, что стороны договорились о новом соглашении, а Алексей Морозов в прямом эфире поздравлял бывшего партнера с контрактом. К сожалению, нам неизвестно, обсуждалась ли тогда сумма контракта. Но была бы странно, если бы нет.
Текущая ситуация совсем не красит легендарного нападающего, которому на днях исполнилось 39 лет. Пятикратный обладатель Кубка Гагарина погнался за деньгами и хочет выбить как можно больше из клуба, давшего ему так много в карьере. Нет, его не поддержат, а общественность в этом случае встанет на сторону «Ак Барса», который может и хотел дать больше денег, да их просто нет под потолком. Для человека, который в прошлом сезоне набрал 27 очков (13+14) в 52 матчах, Зарипов просит слишком много. Он и год назад был самым высокооплачиваемым игроком команды, хочет быть им и сейчас, только с еще большим отрывом. Но ведь Данис не молодеет.
С другой стороны смотреть нужно не только на очки. Зарипов важный человек для раздевалки казанцев. Он настоящий капитан, который объединяет игроков, находит общий язык с тренером. Показательно, как по ходу сезона к нему в тройку поставили Дмитрия Воронкова. 19-летний парень сразу расцвел и начал потрясающе играть. «Ак Барс» со своим капитаном и без него — два разных клуба. Не стоит забывать, что Данис и медийное лицо казанцев. Благодаря нему так много клубных проектов стали успешными. Другой такой личности «барсам» просто не найти. Если принять все эти факты во внимание, то становится очевидно, что 40 млн для такого хоккеиста может быть мало. Не потому что это копейки, а потому что Михаил Глухов по контракту будет зарабатывать столько же. При всем уважении к этому нападающему, но игрок
Как известно, истина лежит