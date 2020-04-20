Еще один русский хоккеист собрался в Америку. Сергеев хочет во «Флориду», где у него вообще нет перспектив

Источник: Sport24

Еще один российский хоккеист собирается продолжить карьеру в Северной Америке. Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов сказал в интервью РИА «Новости», что Артем Сергеев отправляется в НХЛ.

— Артем позвонил и проинформировал, что уезжает во «Флориду», поблагодарил за два сезона. Он ограниченно свободный агент, квалификационное предложение мы сделали, поэтому права на него сохраняем, — отметил Курносов.

Слухи о том, что защитник уфимцев не хочет продлевать контракт, появились еще месяц назад, но тогда это выглядело как попытка стороны игрока выбить больше денег из клуба. Разговоры об отъезде Сергеева в Америку ходили и в прошлом году, тогда защитник только 1 июля подписал новый однолетний контракт с «Салаватом». Но сейчас кажется, что Артем настроен серьезнее и действительно может уехать.

Сергеев начинал свою карьеру за океаном. Сначала в американской лиге до 16 лет, а затем провел три года в лиге Квебека. Дважды россиянин ездил на молодежный чемпионат мира, но так и не был выбран на драфте НХЛ. В 20 лет он попал в «Сиракьюз» (сейчас фарм-клуб «Тампы») и отыграл там два сезона. На второй год его спустили в ECHL, и только после этого он решил вернуться в Россию. За три сезона в ЦСКА успел выступить не только за основу, но и за фарм-клуб ВХЛ. И только в «Салавате» начал обретать себя. Артем никогда не играл результативно, не был первым защитником команды, но выполнял свою работу хорошо. Где надо, мог сыграть жестко. Но лучшим в России он не был, и к 27-ми годами ни разу не ездил на чемпионат мира. В прошлом году получил вызов в олимпийскую сборную, а в этом в основную на этапы Евротура. Но вряд ли бы смог рассчитывать на попадание в состав на мировое первенство в Швейцарии, которое было отменено по известным причинам.

Трудно понять решение Сергеева уехать во «Флориду». Максимум на что он может рассчитывать, так это двусторонний контракт на 700−800 тыс долларов (с учетом если будет играть в НХЛ, в фарм-клубе зарплата будет 70 тыс). А еще ведь налоги. Артем значительно потеряет не только в деньгах, но в игровом плане. Рассчитывать на попадание в состав «Пантерз» было бы наивно. Заиграть в этом клубе не смог даже Киселевич, который на голову сильнее Сергеева. Богдан уезжал во «Флориду» в статусе одного из сильнейших русских защитников КХЛ, а в итоге провел 32 матча и был обменян в «Виннипег». У пяти защитников основы «пантер» на будущий сезон есть контракты. В топ-4 играют хоккеисты с зарплатой выше 4 млн долларов. Россиянину даже не придется рассчитывать на третью пару, потому что там тоже конкуренция очень серьезная (есть и из фарм-клуба кандидаты). Новичку найдется место только в «Спрингфилде».