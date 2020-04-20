Григоренко предлагали в КХЛ в два раза больше, чем «Коламбус»

Источник: Спорт-Экспресс

В прошлом сезоне он играл за ЦСКА.

Журналист подтвердил, что зарплата россиянина составит 1,2 миллиона долларов в год. Он уточнил, что в КХЛ нападающему предлагали в два раза больше, но для хоккеиста было важно вернуться в НХЛ. По всей видимости, речь идет о ЦСКА, в котором он отыграл три последних сезона.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 41 (19+22) очко при показателе полезности «+16». В четырех матчах плей-офф на его счету 2 (1+1) результативных балла.