«Барыс» предложил новые контракты Михайлису и еще четырем хоккеистам сборной Казахстана
Пятеро игроков «Барыса» получили квалификационные предложения о продлении контрактов, сообщает официальный сайт клуба.
Пятеро игроков «Барыса» получили квалификационные предложения о продлении контрактов, сообщает официальный сайт клуба.
Новые двухсторонние соглашения на два года предложены защитникам Егору Шалапову и Кириллу Полохову, нападающим Никите Михайлису, Антону Некрячу и Аркадию Шестакову. Все хоккеисты выступают за сборную Казахстана.
В минувшем сезоне Михайлис набрал 33 (17+16) очка в 65 матчах, Шестаков — 19 (10+9) баллов в 67 играх, а Шалапов — 11 (1+10) очков в 60 встречах. Одной результативной передачей в восьми матчах отметился Полохов, а Некряч провел две игры.
Двусторонние контракты даются хоккеистам, которые могут играть за главную команду в КХЛ и за