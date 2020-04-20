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20 апреля, источник: Vesti.kz

«Барыс» предложил новые контракты Михайлису и еще четырем хоккеистам сборной Казахстана

Пятеро игроков «Барыса» получили квалификационные предложения о продлении контрактов, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Новые двухсторонние соглашения на два года предложены защитникам Егору Шалапову и Кириллу Полохову, нападающим Никите Михайлису, Антону Некрячу и Аркадию Шестакову. Все хоккеисты выступают за сборную Казахстана.

В минувшем сезоне Михайлис набрал 33 (17+16) очка в 65 матчах, Шестаков — 19 (10+9) баллов в 67 играх, а Шалапов — 11 (1+10) очков в 60 встречах. Одной результативной передачей в восьми матчах отметился Полохов, а Некряч провел две игры.

Двусторонние контракты даются хоккеистам, которые могут играть за главную команду в КХЛ и за фарм-клуб — в случае «Барыса» это «Номад» из ВХЛ.

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