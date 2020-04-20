«Барыс» предложил новые контракты Михайлису и еще четырем хоккеистам сборной Казахстана

Источник: РИА "Новости"

Новые двухсторонние соглашения на два года предложены защитникам Егору Шалапову и Кириллу Полохову, нападающим Никите Михайлису, Антону Некрячу и Аркадию Шестакову. Все хоккеисты выступают за сборную Казахстана.

В минувшем сезоне Михайлис набрал 33 (17+16) очка в 65 матчах, Шестаков — 19 (10+9) баллов в 67 играх, а Шалапов — 11 (1+10) очков в 60 встречах. Одной результативной передачей в восьми матчах отметился Полохов, а Некряч провел две игры.