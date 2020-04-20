Выступление «Авангарда» в сезоне-2019/20 КХЛ признано неудовлетворительным

«Выступление ХК “Авангард” в сезоне признано неудовлетворительным, ни одна из трех целей, закрепленных за спортивным результатом команды, не была достигнута. После ознакомления с отчетами о проделанной работе по селекции и трансферам эти направления также получили негативную оценку по итогам прошедшего сезона. С отрицательной точки зрения было отмечено отсутствие должного внимания со стороны спортивного блока клуба и тренерского штаба к развитию собственных воспитанников в составе команды КХЛ. Президенту клуба Максиму Сушинскому дано поручение в кратчайшие сроки представить предложения по изменениям в управлении данными процессами», — говорится в заявлении.