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21:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» сделал официальное заявление о команде МХЛ

Казахстанский «Барыс» на официальном сайте выступил с заявлением по команде «Снежные Барсы» из Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

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«Сообщаем, что команда “Снежные Барсы” готовится к новому сезону МХЛ в штатном режиме», — говорится в заявлении «Барыса».

С 16 марта до 1 мая в Казахстане введено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, а в Нур-Султане, Алматы и ряде областей — режим карантина. В период карантина власти рекомендуют выходить из дома только в продуктовые магазины или аптеки и запрещают собираться на улице группами более трех человек.

В последнее время «Снежные Барсы» в Instagram показывали, как игроки команды проводят карантин. Дата первого предсезонного сбора команды пока не уточняется, но, например, в 2019 году команда собралась в начале июля.

Ранее стало известно, что «Барыс» оказался под угрозой сокращения бюджета, из-за чего две команды из системы клуба могут пропустить следующий сезон.

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