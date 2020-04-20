«Барыс» сделал официальное заявление о команде МХЛ
Казахстанский «Барыс» на официальном сайте выступил с заявлением по команде «Снежные Барсы» из Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).
Казахстанский «Барыс» на официальном сайте выступил с заявлением по команде «Снежные Барсы» из Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).
«Сообщаем, что команда “Снежные Барсы” готовится к новому сезону МХЛ в штатном режиме», — говорится в заявлении «Барыса».
С 16 марта до 1 мая в Казахстане введено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, а в
В последнее время «Снежные Барсы» в Instagram показывали, как игроки команды проводят карантин. Дата первого предсезонного сбора команды пока не уточняется, но, например, в 2019 году команда собралась в начале июля.
Ранее стало известно, что «Барыс» оказался под угрозой сокращения бюджета,